O první jarní trenérský vyhazov se postarali v Olomouci. Po nevydařených výsledcích končí Jílek

Právě kvůli zmiňovaným nevydařeným výsledkům, tedy třem porážkám a jedné remíze, se hanácký celek propadl z elitní šestky na osmou příčku. Nedařilo se mu už na konci podzimní části a tak v součtu s ní Olomouc nevyhrála už šest zápasů v řadě a v deseti zápasech z posledních jedenácti.

"Trenérovi patří poděkování za odvedené služby. Během let se Sigmou dosáhl několika jasných úspěchů. V současné chvíli jsme cítili, že je třeba přistoupit ke změně a dodat mužstvu impulz," nechal se v prohlášení slyšet klubový sportovní manažer Ladislav Minář, jenž tak připomněl, že Jílek byl u olomouckého kormidla již v letech 2015 až 2019, přičemž tehdy u mužstva zůstal, i když Olomouc sestoupila do druhé ligy.

Po jedné sezóně ve druhé lize se ale zase mezi tuzemskou elitu vrátila, ba co víc, v roce 2019 s Olomoucí Jílek došel až do 4. předkola Evropské ligy, kde však jeho svěřenci nestačili na Sevillu. Následovalo Jílkovo neúspěšné intermezzo ve Spartě, po kterém se v roce 2021 zase vrátil zpátky do Olomouce. V minulé sezóně s ní dokráčel do závěrečné skupiny o titul, přičemž v ní nakonec skončila šestá.

Dodejme, že se jedná již o šestou trenérskou změnu v tomto ročníku Fortuna ligy. Nejprve k tomuto kroku sáhli v Hradci Králové, kde Jozefa Webera vystřídal Václav Kotal, do Karviné zase šel místo Tomáše Hejduška Juraj Jarábek. Ve Zlíně se následně loučil Pavel Vrba, jehož nahradil Bronislav Červenka, v Českých Budějovicích postupně odešlo duo Marek Nikl-Tomáš Zápotočný, aby ho nahradil Jiří Lerch. Kolem Silvestra a Nového roku se pak v Mladé Boleslavi rozloučili s Markem Kuličem a novým koučem se tam stal David Holoubek.

Jak si povede Olomouc nově bez kouče Václava Jílka, na to první odpověď dostanou fanoušci už o nadcházejícím víkendu, kdy v sobotu doma Hanáci přivítají Bohemians 1905.