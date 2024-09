OBRAZEM: Formule 1 rozburácela Brněnský Okruh: Adrenalinový zážitek na Masaryk Racing Days

Na Masarykově okruhu to o víkendu pořádně vřelo. Poprvé se tu představil prestižní šampionát cestovních vozů TCR Europe. A co víc, nedělní kvalifikaci v partnerské sérii TCR Eastern Europe ovládl český jezdec Adam Kout z týmu HYUNDAI / Janík Motorsport. Česká vlajka tak zavlála na nejvyšším stupni vítězů, a to hned několikrát během víkendu.

Adam Lacko z týmu Buggyra Racing exceloval ve své třídě s vozem Mercedes AMG GT4, když vyhrál oba sprintové závody a ve vytrvalostním závodě na jednu hodinu obsadil skvělé druhé místo. Úspěšní byli i závodníci týmu Mičánek Motorsport v kategorii GTC. V prvním sprintu zvítězil Josef Záruba před Bronislavem Formánkem, ale v nedělním závodě si pořadí prohodili. Brněnský okruh tak opět patřil domácím závodníkům!



Celý víkend na Masarykově okruhu byl plný vzrušení, nejen díky závodům. Diváky zaujala stará formule 1 Arrows A22 s mocným atmosférickým motorem V10, kterou v roce 2001 řídili legendární Jos Verstappen, otec Maxe Verstappena, a Enrique Bernoldi.

Nedělní odpoledne na Masarykově okruhu přineslo momenty, které zanechaly všechny diváky v úžasu. Před startem závodu třídy ESET Cup Series se na závodní dráze odehrála neuvěřitelná podívaná: na trať přistála dvě letadla. Tento neobvyklý a dechberoucí moment dodal víkendu další náboj a přilákal pozornost všech přítomných.