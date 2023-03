Olayinka přijde kvůli červené přijde o derby pražských „S“, zlínský Fillo zase o místo v sestavě

Kvůli čtyřzápasovému trestu, v jehož polovině se však může slávistický klub proti němu odvolat a zbytek trestu si nechat prominout, tak podle všeho sedmadvacetiletý Olayinka přijde o derby pražských „S“. Mimochodem, sešívaný celek už se nechal slyšet, že možnosti odvolání využije.

Co že se přesně stalo v inkriminovaném duelu v Liberci? Běžela 88. minuta zápasu, ve kterém tehdy ještě Slavia vedla 2:1, když Olayinka po souboji s Ivanem Varfolomejevem upadl v pokutovém území. Ndefe mu následně šel vynadat, na to konto dal Olayinka hlavou do Ndefeho obličeje a právě za to uviděl červenou kartu. Pražané nakonec v oslabení závěr zápasu nezvládli a pouze remizovali 2:2.

Připomeňme, že Olayinka je střelcem 10 branek v této ligové sezóně a že po jejím konci coby volný hráč odejde do Crvene Zvezdy Bělehrad. "Hráč navštívil naše zasedání osobně a svého chování litoval. Disciplinární komise toto, stejně jako dosavadní hráčovu disciplinární beztrestnost, zohlednila jakožto polehčující okolnost," komentoval rozhodnutí samotný předseda disciplinární komise Richard Baček, jenž však dodal: "Na druhou stranu disciplinární komise také vzala v potaz chování hráče po jeho vyloučení, kdy se viditelně zdráhal opustit hrací plochu a vyvolával další konfliktní situace s hráči soupeře."

Disciplinárka řešila i druhé vyloučení Martina Filla v krátké době za sebou, když tentokrát zlínský fotbalista uviděl rovnou červenou kartu už po čtyřech minutách zápasu se Slováckem. Po skluzu, po kterém trefil nohu Stanislava Hofmanna, přišla tedy nejen červená karta, ale i následný pětizápasový trest od disciplinární komise.

A další trest přišel ze strany zlínského klubu, kde přišel o místo v kádru. "Budoucností Martina Filla v klubu se zabýváme a společně ji řešíme. Vzhledem k charakteru trestu a jeho výši se hráč připravuje individuálně za přítomnosti asistenta. Momentálně je před námi reprezentační pauza a zbytek týmu se soustředí na další, pro náš klub důležité zápasy," uvedl Zlín ve svém prohlášení.