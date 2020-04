Nezávisí to na objevu vakcíny, tvrdí o pořádání letní olympiády v Tokiu MOV

"Podle doporučení od WHO můžeme pokračovat v plánování na tento termín a přesně to děláme. Nijak to nezávisí na vakcíně," sdělil Coates v rozhovoru pro agenturu AAP a pokračoval: "Bylo by hezké ji mít. Ale my se samozřejmě dál budeme řídit pokyny WHO a japonských zdravotních úřadů, protože zdraví a blaho sportovců a dalších účastníků her je pro nás prioritou."

Připomeňme, že japonská vláda se spolu s Mezinárodním olympijským výborem před měsícem domluvily na odložení tohoto sportovního svátku o rok kvůli aktuální pandemii koronaviru. Nově se tak Hry v Tokiu budou konat na přelomu července a srpna příštího roku, konkrétně od 23. července do 8. srpna 2021.

MOV už se nechal slyšet, že právě toto datum je pro něj tím nejzazším možným, kdy se odložené Hry můžou konat a tudíž to znamená, že pokud by se nemohly konat ani příští rok, musely by být zrušeny. Což by bylo pro japonské Tokio deja vu, neboť právě v japonské metropoli už se měla v minulosti jednou letní olympiáda konat, ale nakonec musela být zrušena kvůli druhé světové válce.

Takovou možnost nevyloučil ani šéf organizačního výboru Joširo Mori, ani japonský premiér Šinzó Abe. Ten ve středu v japonském parlamentnu prohlásil, že pokud ani příští rok nebude pandemie pod kontrolou, nezbývá než tolik očekávánou sportovní akci opravdu zrušit.

Přišlo by tak vniveč určitě více než 13 miliard dolarů. Právě 13 miliard dolarů už totiž stihli pořadatelé za přípravu Her utratit a akce se navíc prodražila již zmiňovaným přesunem na rok 2021.