Po šampionátu už nebude reprezentovat Benzema. Za své země ale budou dál hrát Messi a Modrič

Svůj konec ve francouzském národním týmu oznámil Karim Benzema na svém twitterovém účtu. "Stálo mě to velké úsilí, ale i spoustu chyb, abych v kariéře dokázal to, co jsem dokázal. Náš společný příběh je u konce," napsal tam konkrétně.

Vztah útočníka Realu Madrid s francouzskou reprezentací byl vůbec v posledních letech divoký. Jeho reprezentační kariéra totiž byla přerušena v roce 2015 poté, co vyšla najevo jeho spoluúčast na vydírání spoluhráče Mathieua Valbueny, za což následoval roční podmíněný trest. Až před loňským evropským šampionátem ho povolal kouč Didier Deschamps zpátky do reprezentace. Připomeňme, že na Euru skončila Francie už v osmifinále.

Benzema tudíž nebyl součástí úspěchu Francie na mistrovství světa v Rusku v roce 2018, kdy země galského kohouta získala zlato, kvůli zranění se nakonec neobjevil ani na letošním šampionátu v Kataru. Zranil se totiž v samotném dějišti šampionátu na jednom z tréninků, když si přivodil svalové zranění. Naposledy se tak ve francouzském dresu objevil v červnu proti Chorvatsku.

Dodejme, že Benzema nastoupil celkem k 97 zápasům, během kterých zaznamenal 37 gólů. Jako součást reprezentace se dočkal jen jediné trofeje, jež je určená pro vítěze Ligy národů. Dopomohl k ní i gólem ve finále proti Španělsku.

Messi si chce zahrát v národním týmu jako mistr světa. Končit nehodlá ani Modrič

Přestože se krátce po zisku titulu Argentiny mělo za to, že finále MS v Kataru bude tím posledním reprezentačním zápasem pro Lionela Messiho, nakonec se samotný útočník Paris Saint Germain nechal slyšet, že by chtěl zažít ještě několik zápasů v argentinském dresu jako úřadující mistr světa. "Potom, co jsem v kariéře tolik bojoval, se vše pomalu chýlí ke konci. Chtěl jsem ukončit kariéru touhle trofejí. Nic víc už nemůžu chtít. Ale miluju fotbal, miluju to, co dělám, miluju, když jsem v národním týmu a s těmito hráči. Chci ještě zažít pár zápasů jako mistr světa," řekl konkrétně Messi.

Kouč Jihoameričanů Lionel Scaloni pochopitelně toto rozhodnutí uvítal. "Je obrovská radost ho trénovat. Všechno, co přináší do týmu, nemá obdoby. Něco takového jsem ještě nikdy neviděl,“ uvedl a pokračoval s tím, že s Messim bude klidně počítat i na příštím MS v roce 2026. "Myslím, že bychom si měli nechat dres s číslem 10 připravený na další mistrovství, pokud se Messi bude cítit na to hrát. Vysloužil si právo dělat si se svou kariérou, co chce."

Bronzový chorvatský kapitán Luka Modrič pak také bude pokračovat v reprezentování své země. "Chci hrát minimálně do finálového turnaje Ligy národů. Potom budu teprve přemýšlet o Euru v Německu," sdělil pro televizi beIN Sport sedmatřicetiletý záložník, jenž na klubové úrovni hraje za Real Madrid.

Zisk bronzové medaile pak označil za vítězství. "Opouštíme Katar jako vítězové. Tahle medaile je velmi důležitá pro mě i pro celé Chorvatsko," zakončil Modrič.