Překotné dění v druholigové Líšni. Vrba měl klub dostat do první ligy, skončil dřív než začal

Jako první o nečekaném konci Pavla Vrby, jenž tak v klubu vydržel jen necelé dva měsíce bez toho, aniž by vedl tým v nějakém soutěžním zápase, informoval server sport.cz. Tomu tuto informaci také sám Vrba potvrdil. „Samozřejmě jsem to nečekal. Nicméně to beru tak, jak to je. Přeju Líšni všechno nejlepší. Na celou situaci ale mám svůj názor. Teď to však blíže komentovat nebudu,“ nechal se slyšet konkrétně stratég, který byl očividně krokem klubu zaskočen.

Je pravdou, že v probíhající zimní přípravě Líšeň pod jeho vedením dosud ani jednou nevyhrála s tím, že vedle dvou proher třikrát remizovala. Nutno dodat, že tři z pěti soupeřů byli z Maďarska, potažmo ze Slovenska.

„Pavlu Vrbovi vyjadřujeme upřímné poděkování za jeho profesionální přístup a odvedenou práci pro klub. Nyní budeme intenzivně pracovat na zajištění kontinuity v přípravě týmu a brzy oznámíme další kroky směřující k naplnění stanovených sportovních cílů,“ oznámil pak v prohlášení na svých sociálních sítích samotný klub SK Líšeň.

Tato nečekaná informace ze začátku prvního únorového týdne byla doplněna o pár dní později o příchodu nového kouče v osobě Milana Valachoviče, tedy muže, který poměry v líšeňském klubu velmi dobře zná. „Milan Valachovič je trenér, který tým dokonale zná a ví, jak s ním pracovat. V předešlých letech odváděl velmi dobré výsledky, a proto je jeho návrat do role hlavního kouče logickým krokem. Společně s realizačním týmem se nyní budeme soustředit, abychom splnili stanovené sportovní cíle,“ stojí v prohlášení klubového generálního ředitele Libora Kleibla zveřejněného v týdnu na klubové facebookové stránce.

Společně s tímto prohlášením se poprvé ke konci Pavla Vrby vyjádřil i nový majitel klubu Igor Vait. „Pana trenéra Vrby si nesmírně vážím. Patří mezi nejlepší trenéry v historii našeho fotbalu a s tímto renomé jsme ho do klubu přiváděli, protože jsme věřili, že je to člověk, který dokáže naplnit naše dlouhodobé cíle. I když se naše cesty rozešly mnohem dříve, než si obě strany přály, jsou věci, ke kterým má právo se vyjadřovat pouze dotyčný sám. Pokud se rozhodne tak neučinit, respektujte to, prosím. Je to základní projev slušnosti, který by měla ctít všechna média. Proto se ani my již nebudeme k této kauze dále vyjadřovat,“ uvedl miliardář z Brna.

Ten přišel do klubu v listopadu loňského roku a krátce po koupi klubu se nikterak netajil tím, že jeho cílem je klub dostat mezi českou fotbalovou elitu. Do pozice generálního ředitele proto delegoval Libora Kleibla se zkušenostmi z Liberce, kde působil v roli sportovního ředitele do roku 2022 a zažil tak na severu Čech nejen tři mistrovské tituly, ale i účast v Poháru UEFA, kde Severočeši postoupili až do čtvrtfinále.

I Kleibl sdílel přání nového majitele Vaita dostat Líšeň do první ligy a byl to on, kdo pro příchod zkušeného trenéra do klubu. Právě Pavel Vrba, jemuž se v minulosti s Plzní podařilo vyhrát tři ligové tituly a třikrát se probojovat do milionářské Ligy mistrů, měl být tím ideálním mužem, kdo měl Líšeň v krátké době dostat o patro výše. Dostal proto k dispozici i cizince Arťoma Besedina a Armina Hodžiče se zkušenostmi z Ligy mistrů.

Ještě během přípravy byl co se týče spolupráce s klubem a kádrem Pavel Vrba plný optimismu. „Jejich historie je hodně zajímavá. Otázkou je, v jaké zátěži byli předtím, než přišli k nám. Co jsem slyšel, tak v moc velké ne. Chce to chvilku času, než se sžijí s mužstvem a s prostředím, může to být otázka několika týdnů,“ vyprávěl Vrba na adresu zmíněných cizinců po jedné z proher v přípravě (s Trnavou 0:2).

Nový realizační tým

Nyní je tedy všechno jinak. Co se týče Milana Valachoviče, tak s tím líšeňské vedení klubu původně počítalo jako s asistentem trenéra a se sportovním manažerem, přičemž součástí klubu je už od podzimu roku 2019, kdy v roli hlavního kouče nahradil Miloslava Machálka, který tehdy odešel do brněnské Zbrojovky. Před tím působil v nižších soutěžích v MSK Břeclav či v Hlučíně. S Lanžhotem se mu pak podařilo postoupit z krajského přeboru do divize.

Kromě dosavadního asistenta trenéra Petra Maléře pak bude dalším pobočníkem Valachoviče také Vladimír Michal, bývalý prvoligový obránce Zbrojovky Brno působící od roku 2020 v Líšni jako trenér dorostu a následně i jako trenér B-týmu.

Dodejme na závěr, že o tomto víkendu je na programu další venkovní přípravný duel s Dunajskou Stredou a následně i se Šamorinem, druhým celkem slovenské ligy. Následovat bude turecké soustředění.