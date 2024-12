Pavel Vrba se vrací zpátky do českého fotbalového kolotoče. Poprvé bude trénovat ve druhé lize

O tomto kroku jako první informoval server isport.cz. Pro server sport.cz však nechtěl mluvčí klubu Líšně Jaroslav Matyáš nic bližšího říct. „K těmto spekulacím se teď nikdo z vedení nechce vyjadřovat,“ uvedl pouze stroze.

Přesto se dá díky novému majiteli Igoru Faitovi a jeho cílům tento krok pochopit. Jeho cílem je totiž postup do první ligy a právě zkušenosti úspěšného kouče by k tomu měly logicky dopomoci. V případě, že se to líšeňskému klubu podaří, čeká ho určitě stěhování do azylu někam mimo Brno, pokud tedy nepřijde výjimka. Domácí stadion Líšně v Kučerově ulici totiž nesplňuje podmínky pro to, aby se tam hrály zápasy první ligy, a bude se tak muset provést jistě potřebná rekonstrukce.

Mimochodem, podmínky pro první ligu nesplňuje ani stadion na Srbské, kde své domácí zápasy hraje Zbrojovka Brno a přestože se o modernizaci tohoto stadionu uvažovalo, nakonec se v případě Srbské odkládá. Stalo se tak na základě rozhodnutí brněnských radních, kteří začátkem prosince tendr na nezbytné opravy stadionu zrušili. To proto, že o ně měl zájem jen jediný zájemce a ještě za dvojnásobnou cenu.

V tomto případě se tak nyní Zbrojovka Brno dívá do léta roku 2026, kdy by se už chtěla taktéž vrátit do nejvyšší soutěže. Aktuálně se Brno nachází až na 14. místě druhé ligy a tak v současnosti na postup jistě nemyslí.

Ve stejné době by chtěla do první ligy postoupit právě i Líšeň, a pokud by mezitím konečně dopadla rekonstrukce stadionu na Srbské, mohla by právě i tam hrát své domácí zápasy v dočasném azylu. „Pokud by Líšeň postoupila do první ligy teď na jaře, bylo by obtížné, aby hrála na Srbské. Stadion neodpovídá podmínkám pro první ligu. Se Zbrojovkou jsme jednali jako s naším nájemcem o tom, že to na jaře na postup nevypadá. Pokud by nastala nová situace kolem Líšně, budeme také jednat,“ nechal se slyšet k tomuto tématu pro server sport.cz brněnský radní pro sport Tomáš Aberl.