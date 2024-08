Překvapivý krok. Mladá Boleslav před odvetou 4. předkola Konferenční ligy mění trenéra

Přestože se tedy realizační tým pod vedením Davida Holoubka zasloužil o výrazné přiblížení se k velkému cíli, který bezpochyby mělo i klubové vedení, nakonec se jeho splnění Holoubek společně se svým asistentem Markem Jarolímem ve svých funkcích nedočkají. „Chtěl bych upřímně poděkovat Davidu Holoubkovi a Markovi Jarolímovi za jejich práci, kterou pro mladoboleslavský klub odvedli,“ uvedl pro klubový web k tomuto razantnímu kroku většinový majitel David Trunda.

Připomeňme, že ten je většinovým klubovým vlastníkem teprve dva měsíce poté, co koupil jednapadesát procent akcií od dosavadního šéfa Středočechů Josefa Dufka. A už se svým příchodem do klubu přemýšlel, jakou cestou se chce vydat a už tehdy vznikla myšlenka o severské cestě na postu trenéra. „Když jsem před několika týdny klub přebíral, měl jsem jasnou představu o tom, jak by měl A-tým fungovat – a to se týká jak hráčů, tak i realizačního týmu. Naším hlavním cílem není krátkodobý úspěch, ale budování pevného základu pro budoucnost,“ pokračoval dále Trunda.

A protože Trunda před několika lety působil pracovně ve Švédsku, právě tato severská země je tak pro něj zdrojem inspirací. Není tak divu, že nakonec ve Švédsku našel Holoubkova nástupce. „V Andreasovi získáváme trenéra s mezinárodními zkušenostmi, trenéra, který mimo jiné vedl největší švédský klub AIK Stockholm,“ připomíná Trunda. Ten chce také v Mladé Boleslavi popohnat dopředu práci s mládeží a v osobě Brännströma vidí odborníka v této věci. „Silnou Andreasovou stránkou je rovněž práce s mládeží a začleňování dalších talentových mladých hráčů do hlavního týmu,“ říká k tomu konkrétně.

Co se týče dosavadní trenérské kariéry Andrease Brännströma, tak ten sice přichází do Mladé Boleslavi z AIK Stockholm, dříve ale působil v Mjällby nebo Dalkurdu a byl taktéž asistentem trenéra v Hajduku Split. „Toto (mladoboleslavské) angažmá beru jako velkou výzvu. Jsem si vědom tlaku, který mě v novém působišti čeká, ale jsem připraven na něj reagovat. Věřím, že spolu s vedením klubu, realizačním týmem a hráči vytvoříme dobře fungující tým a společně dosáhneme takových výsledků, aby se FK Mladá Boleslav pohybovala v horních patrech tabulky a předváděla atraktivní fotbal, na který budou fanoušci rádi chodit. Vyznávám aktivní kolektivní styl založený na aktivní hře dopředu. V obraně se snažím týmům vštípit kompaktní obrannou formaci s vysokou obrannou linií,“ nechal se slyšet po svém příchodu do klubu Brännström.