Průlom v českém fotbale. Jankto se jako první hráč přiznal k homosexualitě

Fotbalová Sparta se může během letošního letního přestupového obdbí postarat o další velký přestup. Poté, co před časem přivítala ve svých řadách bývalého slávistu a reprezentanta Jana Kuchtu, mohl by na Letnou zamířit další fotbalista, jenž v minulosti oblékal sešívaný dres. Nyní se konkrétně jedná o záložníkovi Jakubu Janktovi, který naposledy oblékal dres Getafe, tam ale toho kvůli zranění mnoho nenahrál. Skutečnost, že by se mohl Jankto vrátit zpátky do Česka, zesílila poté, co i španělský deník Marca napsal, že Getafe měl už s českým fotbalistou přestat počítat.