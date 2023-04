Sparťanský fotbalista Jankto v problémech: Po údajném odmítnutí testu na drogy byl vyřazen z přípravy na zápasy

"Kolem dvanácté hodiny jsme na linku 158 přijali oznámení od řidiče, který uvedl, že před ním jede vozidlo a má podezření, že by řidič mohl být pod vlivem alkoholu. Vozidlo následoval a poté, co řidič vozidla zastavil v ulici Vaníčkova, dorazili tam policisté. U řidiče byla dechová zkouška negativní. Nicméně následný test na drogy řidič odmítl a odmítl i lékařské vyšetření," uvedl k inkriminovanému případu Jan Rybanský, tiskový mluvčí pražské policie.

Serveru PrahaIN.cz pak potvrdil mluvčí Sparty Ondřej Kasík to, že policie skutečně během policejní kontroly takto odchytla právě Jakuba Jankta. "A-tým měl dnes volno, to znamená, že hráč má dnes program mimo tým. Nemáme žádnou týmovou aktivitu ani trénink. Že k téhle věci došlo, informaci máme. Ale na další vyjádření to v tuhle chvíli není," nechal se slyšet konkrétně.

Server sport.cz navíc dodává, že Jankto má o průšvih více zvláště poté, co je od začátku tohoto roku bez řidičského průkazu navzdory tomu, že správní soud ještě v tomto případu nevydal definitivní pravomocné rozhodnutí. "A-tým pokračuje bez Jakuba Jankta. Hráč není připravený vykonávat povinnosti, které vyplývají z jeho profesionálního kontraktu, a není tak k dispozici trenérovi pro tréninkovou činnost. Po vzájemné dohodě došlo k rozhodnutí, že se Jakub Jankto nezapojí do společné přípravy s A-mužstvem a bude řešit svoji osobní situaci. S respektem k hráči nebude klub poskytovat více informací. Žádáme veřejnost a média o nezasahování do osobního života Jakuba Jankta," stojí pak v oficiálním prohlášení letenského klubu.

Ke svým problémům se nakonec na svém Instagramu vyjádřil i samotný Jankto. "V posledních letech a hlavně poslední rok se kolem mě nashromáždilo tolik věcí, že je lepší zbrzdit a myslet i na svoje zdraví. Od 18 let se celý život točil kolem fotbalu. Hodně mi dal, něco mi sebral a někdy i poučil. Nebyl to pro mě nejlepší sportovní rok, ale vždy jsem preferoval klubové výsledky. O to víc mě mrzí, že mi moje zdraví a mentální rozpoložení nedovolí pokračovat v honbě za titulem a pohárem. Nenajdu ani slova, jak obrovsky chci poděkovat celé Spartě. Díky všem hráčům, trenérům a fanouškům. Vážím si i podpory všech lidí okolo včetně médií, kdy jsme si projevovali vždy vzájemný respekt,“ uvedl konkrétně.

Připomeňme, že má Jankto za sebou turbulentní začátek roku. Vedle zmíněného sebrání řidičského průkazu na začátku roku pak v únoru přiznal jako jeden z prvních profesionálních fotbalistů, že je homosexuál, přičemž se mu dostálo za to podpory nejen ze strany Sparty, ale hned několika světových velkoklubů a také FIFA a UEFA.

Dodejme pak, že Jankto v poslední době byl spíše na lavičce a nepatřil do základní sestavy Sparty, kam přišel na hostování ze španělského Getafe, přičemž klub má právo uplatnit na něj opci na trvalý přestup. Ten je však nyní ve hvězdách. Od loňského léta pak nastoupil ve sparťanském dresu do 15 duelů, během kterých vstřelil jednu branku.