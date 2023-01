Sedmá grandslamová trofej pro Krejčíkovou a Siniakovou. Jak v Melbourne dopadli další Češi?

Že právě Krejčíková se Siniakovou ovládly i tento melbournský grandslamový turnaj v ženském deblu, o tom svědčí ta skutečnost, že pouze na jeho úvodu ztratily jediný set, konkrétně proti norsko-americkému duu Ulrikke Eikeriová, Catherine Harrisonová. Jinak prošly turnajem bez ztráty kytičky.

V nedělním finále vzaly Aojamaové se Šibaharovou hned v úvodním gamu prvního setu servis a poté, co bylo podání Češek pokaždé stoprocentní, nemohl z toho být jiný resultát než po 47 minutách hry zisk prvního setu.

Prakticky obdobně zahájily Krejčíková se Siniakovou i druhý set a i na jeho začátku sebraly svým japonským soupeřkám podání. Tentokrát ale ve čtvrtém gamu ztratily podání i Češky, stav se tak vyrovnal na 3:3. Následně se však českým tenistkám podařilo vyhrát další tři hry v řadě a dospět tak ke kýženému vítězství v celém turnaji, které je již jejich třetím v řadě.

"Jsem ráda, že s Katkou pořád hrajeme, a moc jí za vše děkuji. Máme za sebou dlouhou cestu a stále se snažíme zlepšovat a posouvat. Těším se na další společné zážitky. Blahopřeji také soupeřkám. Hrály opravdu dobře a vím, že nás chtěly porazit. Cítím z nich skvělou energii a líbí se mi, jak se prezentují," nechala se slyšet Krejčíková v děkovné řeči po zápase přímo na kurtu. Připomeňme, že rodačka z Ivančic si tak spravila chuť poté, co v ženském singlu skončila již v osmifinále, kde nestačila na Američanku Pegualovou.

"Jsme rády, že jsme tu mohly být a hrát v takto skvělé atmosféře. I já Báře děkuji. Byla to úžasná cesta a těším se na další turnaje. Je skvělé, že stále držíme spolu," doplnila svoji kolegyni Siniaková, jež zároveň připomněla narozeniny své maminky. "Tohle je pro ni velký dárek," dodala s úsměvem.

Poklony se pak dočkaly i od japonských soupeřek, u kterých nebylo nouze o slzy. "Chceme soupeřkám pogratulovat k sedmému grandslamovému titulu. Je to až neuvěřitelné, čeho dosáhly," řekla Šibaharová.

Životní turnaj zakončil Lehečka ve čtvrtfinále. Tam byla vystavena stopka i Karolíně Plíškové

Největší dojem z českých tenistů však na letošním Australian Open vedle Lindy Fruhvirtové, která došla do životního osmifinále, udělal v mužském singlovém turnaji Jiří Lehečka. Ten došel totiž ještě o fázi dále, a to díky tomu, že mimo jiné v osmifinále dokázal porazit Kanaďana Félixe Augera-Aliassima.

Porazil ho poté, co otočil nepříznivý stav, prohrával na sety 0:1. Konečný výsledek pak zněl 4:6, 6:3, 7:6 a 7:6. Mladoboleslavský tenista v prvním setu přišel hned o druhý servis a Kanaďanovi tak stačilo jen dopodávat do konce. To ve druhém oba tenisté držely své servisy skoro až do konce, za stavu 4:3 se ale povedlo využít Lehečkovi hned první brejkbol a díky tomu tak mohl stav zápasu vyrovnat na 1:1.

Následná třetí sada tehdy byla vyrovnaná až do zkrácené hry, v níž zanedlouho vedl jasně 6:0 a žádný obrat v něm nedopustil. Prakticky stejný tenis byl k vidění ve čtvrtém setu, který taktéž dospěl do tie-breaku, a zatímco v něm Lehečka neztratil ani jeden servis, Félix se dopustil hned dvou chyb při svém podání. Přestože zaznamenal Kanaďan 20 es, na Lehečku to z jeho pohledu nestačilo.

O semifinálovou účast si to Lehečka následně rozdal s řeckým tenistou Stefanosem Tsitsipasem, na kterého už ale nestačil. Právě jeho soupeř Tsipsipas začal o dost lépe čtvrtfinálové utkání, když hned na úvod sebral českému reprezentantovi první podání. Od té doby mířil jasně Řek za vítězstvím v první sadě.

Lehečka ve druhém setu díky pěti brejkbolům ve čtvrté hře dospěl málem k vedení 3:1, jenže Tsisipas do takového vedení českého tenistu nepustil a proto se tak v ní rozhodlo až ve zkrácené hře. V něm celkem rychle dospěl Řek k vedení 4:0 a nakonec v něm vyhrál jasně 7:2.

Lehečkovy naděje na obrat pak přišly vniveč ve třetím setu, když nevyužil hned tři příležitosti k tomu, sebrat soupeři podání, a to za stavu 3:3 a 40:0. Proto tak mohl následně nadále řecký tenista pomýšlet na úspěch, ke kterému došel. V desáté hře při servisu Lehečky za stavu 4:5 měl Tsipipas možnost mečbolu, kterého využil a mohl se tak radovat z vítězství.

Ve čtvrtfinále ženského turnaje se pak s Australian Open pro letošek rozloučila Karolína Plíšková, která nestačila na Polku Magdu Linetteovou, se kterou po téměř hodině a půl prohrála 3:6 a 5:7, přičemž jí určitě nepomohlo 36 nevynucených chyb, kterých se dopustila.

Australian Open 2023, ženy: Čtyřhra – finále (29.1.2022):

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Aojamaová, Šibaharová (10-Jap.) 6:4, 6:3