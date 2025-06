Změna po 17 letech. Od příštího roku povede tenisový tým žen Barbora Strýcová

Jak uvedl sám Pála, to, že hodlá v pozici nehrajícího kapitána tenisového týmu žen skončit, si rozmýšlel delší dobu a nakonec se o tom pobavil se samotným předsedou Českého tenisového svazu Jakubem Kotrbu před měsícem.

"Kapitána dělám od roku 2008 a vím, že to někdy musí skončit. Uvědomil jsem si i teď na tom kvalifikačním zápase, co jsme hráli doma v Porubě, že jsou tam čím dál mladší holky a já s nimi nemládnu, naopak stárnu," přiblížil Pála, který šestkrát triumfoval se svými svěřenkyněmi ve Fed Cupu, novinářům své myšlenkové pochody, kterého tížily poslední měsíce.

Že by ho mohla ve funkci nahradit právě Strýcová, tak to se k tomu směřovalo již v loňském roce, kdy se o možné spolupráci Strýcové s ženským týmem bavili právě Strýcová s Pálou. Ten byl zájmem plzeňské rodačky nadšen. "Mně se to líbí. Je to i trend, máme čím dál více bývalých hráček jako kapitánek. Přibude k tomu další světová hráčka. Přeju jí, aby se jí tam dařilo, já budu jeden z hlavních fanoušků toho týmu," pokračoval Pála.

Ten naposledy povede české tenistky letos v listopadu, kdy je na programu baráž o postup do elitní skupiny Poháru Billie Jean Kingové. Co se týče osobnosti devětatřicetileté Barbory Strýcové, tak ta ukončila svou hráčskou kariéru před dvěma lety. Tehdy s tchajwanskou tenistkou Sie Šu-wej ovládla čtyřhru ve Wimbledonu a to tak, jak se jim to spolu povedlo taktéž v roce 2019.

Na Barboře Strýcové bylo už v těchto dnech vidět, jak se na svou práci, těší. "Ale zároveň mám velký respekt. Jsem hrozně ráda, že budu v té baráži. Budu se učit od Petra. Hrát tenis je něco jiného než vést fedcupový tým holek, která je každá jiná. Vím, že do toho dám maximum a budu se snažit holky dovést pro další trofej," nechala se slyšet Strýcová, která byla známa českým divákům jako obrovská bojovnice v každém zápase, do kterého nastoupila.

Co se týče budoucnosti Petra Pály, tak ten – kromě toho, že bude Strýcové nápomocen jako emeritní kapitán – bude zastávat nadále funkci místopředsedy Českého tenisového svazu a měl by stát součástí mezinárodních tenisových struktur.

Na závěr připomeňme, že už v září loňského roku došlo ke změně i na pozici nehrajícího kapitána mužského tenisového týmu, kde byl nahrazen Jaroslav Navrátil Tomášem Berdychem. Navrátil oproti Pálovi v této své funkci působil 18 let.