Tenisoví fanoušci zase uvidí Strýcovou v akci. Je zatím otázkou, na jakých turnajích

To, že již šestatřicetiletá tenistka Barbora Strýcová se hodlá vrátit na scénu, zveřejnila sama na svém instagramovém účtu spolu s fotkou z tréninku ve společnosti Petry Kvitové. Vedle toho přidala i video z posilovny. "V létě se zase (na chvíli) uvidíme na kurtech," napsala konkrétně rodačka z Plzně.

Přesněji v květnu 2021 Strýcová oznámila, že ukončuje svou kariéru a čtyři měsíce na to pak svět obletěla šťastná zpráva o narození syna Vincenta. V rozhovoru pro média se tehdy nechala slyšet, že by se přeci jenom ráda oficiálně rozloučila s fanoušky přímo na kurtu a ideálně pak na svém milovaném Wimbledonu. Právě v londýnském All England Clubu triumfovala ve čtyřhře a ve dvouhře se tam nejdále dostala až do semifinále. "Sama pro sebe si chci zahrát ještě jeden zápas s diváky. Loučím se s kariérou a nepředpokládám, že se vrátím na okruh, ale chtěla bych mít rozlučku s fanoušky," řekla Strýcová před dvěma lety.

Dodejme, že během své kariéry na okruhu WTA získala dva tituly v singlu a hned 31 v deblu. Spolu s Lucií Šafářovou pak získala bronzovou olympijskou medaili z Ria de Janeiro v roce 2016. Jejím nejvyšším umístěním v žebříčku WTA v rámci singlu pak bylo šestnácté místo.