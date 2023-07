Slavia realizovala druhý nejdražší prodej. Jurásek odchází do Benfiky Lisabon

Dražším slávistou už byl pouze Tomáš Souček, jenž v lednu 2020 odešel do West Hamu za 540 milionů korun. Jinak se přestup Davida Juráska celkově řadí na páté místo nejdražších přestupů českých fotbalistů do zahraničí v historii. Zároveň se tak stal druhým nejdražším obráncem v historii Benfiky, přičemž víc stál už jen Nicolás Otamendi, jenž přišel do tohoto portugalského klubu před třemi lety z Manchesteru City za 15 milionů eur.

Jurásek tedy na Pyrenejský poloostrov přichází za 14 milionů eur, přičemž Slavia si může nárokovat ještě desetiprocentní podíl z dalšího prodeje. Ona závratná výstupní klauzule pak konkrétně činí 80 milionů eur (v přepočtu 1,9 miliardy korun).

„Zatím si nedokážu ani připustit, že se to děje. Moje fotbalová cesta nějak probíhala a jsem za to strašně rád. Byly tam hezké i nehezké věci, ale převládaly ty krásné. Hlavně v posledním roku a půl. Užívám si to,“ nechal se slyšet Jurásek ve svém posledním rozhovoru pro klubový web pražské Slavie. Stane se tak mimo jiné spoluhráčem Argentince Ángela Di Maríi, který po minulé sezóně skončil po 13 letech v Juventusu Turín.

„Bylo to úplně všude, že přestup je na spadnutí. Teď je to oficiální, myslím, že se ulevilo nejenom mně, ale i spoustě mým blízkým. Prožíval jsem to hodně, to by vám mohli kluci tady (ve Slavii) vyprávět, že jsem úplně nebyl ve své kůži. Jsem rád, že to dopadlo a těším se," pokračoval dále rodák z Dolního Němčí a dodal: „Slavii jsem vděčný za všechno. Posunula ve fotbalovém i osobním životě, potkal jsem tady spoustu skvělých lidí, se kterými jsem se fakt sblížil. Všechny tady mám hrozně rád, celý ten rok a půl, i když je to krátká doba, tak jsem si hrozně užil. Myslím, že na něj budu do smrti vzpomínat."

Připomeňme, že poprvé se Jurásek oblékl do dresu Slavie loni v únoru, kdy do Edenu přestoupil z Mladé Boleslavi. V celkových 55 zápasech pak za Slavii vstřelil tři branky a zaznamenal 15 finálních přihrávek. Díky svým výkonům na klubové úrovni se dostal i do reprezentačního A-týmu, za který letos nastoupil třikrát.

Dodejme, že kromě Benfiky o Juráskovy služby v předešlých týdnech měly zájem i kluby z anglické Premier League, Wolfsburg, Lipsko nebo Nice.

Norský záložník a gambijský obránce. Do Edenu zamířily dvě posily z Norska

Sešívaní Pražané sehnali do kádru za poslední týdny třeba gambijského reprezentačního obránce Sheriffa Sinyana, jenž je ale aktuálně ve stavu zraněných. Připravovat by se měl s novým týmem až za dva týdny a to stále ještě pod lékařským dozorem, přičemž v ostrém zápase by se mohl představit za tři měsíce.

Zatímco Gambijec přichází z Molde, norský záložník Conrad Wallem pro změnu přichází z jiného norského klubu Odds BK. Za posledního půlroku se tak jedná o již čtvrtou posilu z Norska.

"Conrada jsme sledovali opravdu pečlivě od září minulého roku, kdy ho tým našich analytiků objevil v herních datech. Wallem svým herním projevem skvěle zapadá do našeho systému a filozofie trenérského týmu Jindřicha Trpišovského. Conrad je velmi pracovitý hráč, který vyniká svou fyzickou připraveností, která mu umožňuje s přibývajícími minutami výkon ještě stupňovat," nechal se k této nejnovější norské akvizici slyšet sportovní ředitel Jiří Bílek a pokračoval: "Je schopný nastoupit ve středu hřiště, kde skvěle využívá svou kreativitu a schopnost přesně kombinovat na větší i střední vzdálenost. Naopak na krajní pozici vyčnívá pracovitostí a skvělými běžeckými intenzitami. Osobně jsem velice rád, že se nám Conrada podařilo podepsat, protože jednání nebyla jednoduchá, i když nutno podotknout, že velice korektní.“

Sám Wallem neskrýval z nového angažmá nadšení. "Bude mi velkou ctí reprezentovat Slavii. Je zde zvykem vyhrávat trofeje, to je věc, co mě na přestupu nejvíc lákala. Je to pro mě velká výzva, o klubu jsem slyšel jen pozitivní věci. Skvělý stadion, úžasní fanoušci. Nemůžu se dočkat," řekl po příchodu hráč, jenž zaznamenal dva starty za reprezentaci do 19 let a který ve svém dosavadním působišti od ledna 2021 za 82 zápasů zaznamenal 11 gólů a 14 asistencí.

Kromě těchto hráčů ještě během tohoto letního přestupového okna přišli do slávistického kádru útočníci Mojmír Chytil a Muhamed Tijani.