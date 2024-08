Slavný švédský fotbalový trenér Sven-Göran Eriksson v 76 letech podlehl rakovině slinivky

To, že Eriksson opustil svět, oznámil veřejnosti jeho agent Bo Gustavsson. "Zemřel pokojně ráno, obklopen svou rodinou, ve svém domě v Björkefors, poblíž Sunne. Všichni jsme věděli, že to skončí špatně, v posledních pár týdnech to šlo hodně rychle," uvedl konkrétně ve svém prohlášení.

Bohatou trenérskou kariéru začal Eriksson již začátkem osmdesátých let, kdy na sebe poprvé výrazně upozornil coby kouč IFK Göteborg, s nímž se mu podařilo v sezóně 1981/82 opanovat tehdejší Pohár UEFA. Následně převzal Benficu Lisabon, se kterou dokázal vyhrát dva ligové tituly. Pak zamířil na Apeninský poloostrov, kde toho na klubové úrovni odtrénoval nejvíc a postupně tak vedl AS Řím, Fiorentinu, Sampdorii Janov a Lazio Řím. S posledně jmenovaným klubem se mu vyhrát hned sedm trofejí včetně ligového titulu v roce 2000 a vítězství v tehdejším Poháru vítězů pohárů v roce 1999, tedy v posledním roce fungování této evropské soutěže.

Následovalo tedy jeho slavné působení u anglického národního týmu, kde vedl takové hráčské legendy, jakými byli David Beckham, Steven Gerrard, Michael Owen či Wayne Rooney. Přestože se této generaci říká „zlatá“, jak to u Anglie bývá, ani pod tímto stratégem tehdy nic výrazného nevyhrála, jelikož na MS 2002 i 2006 a na Euru 2004 Angličané skončili pokaždé ve čtvrtfinále.

Protože si tímto angažmá vybudoval vztah k anglickému fotbalu, po skončení kariéry u reprezentace pokračoval na Ostrovech u Manchesteru City, i u tehdy ještě druholigového Leicesteru. Kromě Anglie však vedl i reprezentace Mexika a Pobřeží slonoviny, na klubové úrovni ještě nechal svou stopu v Číně. S trénováním skončil loni v únoru a na veřejnosti se už moc neukazoval.

V posledních dnech svého života se rozloučil v rámci dokumentu „Sven“ s veřejností následujícími slovy: "Doufám, že si mě budete pamatovat jako pozitivního člověka, který se snažil udělat, co mohl. Nebuďte smutní, usmívejte se. Děkuju za všechno, trenérům, hráčům, publiku, bylo to fantastické. Dávejte na sebe pozor, starejte se o svůj život. A žijte ho."