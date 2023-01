Současný šéf rozhodčích Příhoda v problémech? Etická komise vyšetřuje zápas, který řídil jako hlavní

Evropští poslanci chtějí, aby sedmadvacítka přestala vyvážet plastový odpad do zemí za hranicemi EU a více dbala na to, jak se vyvezený odpad dokumentuje a zpracovává. Návrh nových pravidel dnes schválili na zasedání ve Štrasburku. Evropská unie se zbavuje čím dál většího objemu odpadu tak, že jej vyváží do třetích zemí.