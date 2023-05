Strach o Smejkala. Na tréninku den před dnešním startem MS v hokeji tekla krev

Z celé situace nakonec Smejkal odešel o tři zuby chudší. "Jde na stomatologické vyšetření, ale nemělo by to ohrozit jeho start na mistrovství světa," uvedl pak k tomu manažer národního týmu Ondřej Kalát.

Smejkal, jenž tuto sezónu hrál ve švédském Oskarshamnu, ale od příští sezóny bude oblékat v zámoří dres Ottawy, musel čtvrteční trénink opustit se zakrvaveným ručníkem za doprovodu lékaře Antonína Chocholy. Mimochodem, i Antonínu Chocholovi během tréninku tekla krev, konkrétně z nosu, poté, co byl trefen na střídačce pukem.

Do doby než došlo k inkriminovanému zranění, byl Smejkal součástí připravované formace, ve které nastupoval s Michaelem Špačkem a Filipem Chlapíkem. Kapitán Roman Červenka věří, že mužstvo pro začátek turnaje o Smejkala nepřijde. "Staly se nějaké nepříjemnosti, ale k hokeji to patří. Doufám, že Smejky bude zítra dobrý a doktor taky. A v plné síle půjdeme do zápasu. Je to nepříjemné, ale je to součást a sem tam se to děje," nechal se slyšet nejzkušenější reprezentant, jemuž budou asistenty dělat obránce Michal Jordán a útočník Vladimír Sobotka.

"Doufám, že to u zubaře nějak vyřeší nebo vytrhají, aby na to nemusel myslet. Já o tom něco vím. Není to příjemné, ale jsou to zuby. Zpočátku má člověk nateklou pusu, a když tam má nějaké zaražené, tak to chce ven. Ale to vyřeší zubaři, já jim nechci říkat, co mají dělat," pokračoval dále Červenka.

Mimochodem, i on má celkem čerstvé zkušenosti z nepříjemného zranění. Během nedávného zápasu Euro Hockey Challenge byl totiž tvrdě naražen do mantinelu Rakušanem Thimem Nicklem a od té doby nosí celoobličejový kryt. "Za dva dny pak má člověk klid s tím, že to na krásu bude řešit později. Já měl hodněkrát zuby polámané. Nemá cenu to řešit. Pro sport je to momentálně jedno. To můžeš strávit čtyři hodiny na křesle a můžeš tam jít za dva dny znovu," vyprávěl své zkušenosti kapitán.