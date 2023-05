Švýcarsko po obratu vyhrálo i nad Kanadou, Lotyši i díky podivnému gólu deklasovali Kazachstán

O dalším vítězství Švýcarů se rozhodlo během čtyř minut v závěru druhé třetině, kdy se o obrat z 0:1 na 2:1 postarali svými přesnými trefami Hischier a Simion. Klíčovou branku potvrzující tento švýcarský triumf ale vstřelil v 53. minutě účastník již osmnáctého světového šampionátu Andres Ambühl. Do závěrečné sirény zbývaly čtyři minuty, kdy Carcone snižoval na 2:3 ve víře, že zámořský celek najde ještě dostatek sil k tomu, aby stihl duel při nejmenším dostat až do prodloužení. Jenže recept ve zbývajících minutách na gólmana Genoniho už nikdo nenašel včetně Krebse, který se ještě dostal do velké příležitosti. Mimochodem, první branku Kanady vstřelil v tomto zápase kapitán Toffoli, jenž tak konečně zaznamenal střelecký úspěch na tomto turnaji.

Velkým tématem tohoto zápasu však nebyla nějaká pěkná akce, i když i tu Švýcaři předvedli, ale nesmyslný zákrok Kanaďana Joea Valena, jenž v jednom ze soubojů u mantinelu šlápl bruslí na nohy jeho soupeře Niederreitera. Přestože za tento neohleduplný zákrok nebyl nikterak vyloučen, je pravděpodobné, že obdrží dodatečný trest od direktoriátu turnaje.

Lotyši navázali na Švýcary a vyrovnali nejvyšší výhru na tomto MS

Jednoznačný zápas zažili v sobotu večer v Riga Areně a u vytržení z toho byli především domácí lotyšští příznivci. Na ledě totiž prakticky hrál jen lotyšský tým, ten kazachstánský byl očividně vyčerpán po pátečním těžkém boji se Slovenskem, nad kterým vyhrál až po nájezdech. Bez inkasované branky v duelu s Lotyšskem vydržel až do 16. minuty, kdy se v přesilovce trefil Richards Bukarts a pak to šlo ráz na ráz. Uběhlo pouhých 100 vteřin od prvního gólu a byl tu druhý, o který se postaral Batna s pomocí Zileho teče.

Naprosto rozhodujícím direktem byl pro Kazachstán třetí gól, jenž byl pro mnohé a možná i pro Lotyše nečekaný. Stalo se tak 73 vteřin po začátku druhé části zápasu, kdy se do úniku dostal Dzierkals stíhaný Butěnkem. Ten byl nakonec Dzierkals sražen do brankoviště jednak tak, že narazil tvrdě do gólmana Šutova, který tak nebyl schopen zákroku a jednak tak, že vychýlil branku z postavení a nakonec skončila u zadního mantinelu. Až tehdy podle opakovaných záběrů se puk dokutálel za brankovou čáru. Následně si sudí šli celou situaci prohlédnout na video a všeobecně se čekalo, že se řeší nemožnost brankáře Šutova jakkoli zasáhnout. K překvapení všech ale sudí nakonec zkoumali, zda je to gól a nakonec ho uznali a to i po opakovaném zkoumání. Lotyši následně v této třetině ještě dvakrát skórovali, když se nejprve v polovině utkání trefil Abols a v závěru třetiny pak na 5:0 navýšil Indrašis.

Zdrcenému Kazachstánu ve třetí třetině k lepšímu výkonu nepomohla ani výměna gólmana, když Šutova nahradil Bojarkin. I on totiž také inkasoval a to celkem dvakrát. V 50. minutě šestou přesnou lotyšskou trefu přidal Daugavinš střelou z pravého kruhu, pouhých 110 sekund na to se při další přesilovce trefil podruhé v zápase Abols. Lotyše čeká ještě duel se Švýcarskem, ve kterém potřebují bodovat a zároveň doufat ztrátu Slováků se Slovinci.

Američané rozhodli duel s Dánskem až ve třetí třetině

Přestože to byli favorizovaní Američané, kteří byli od úvodního buly duelu s Dánskem aktivnější, dlouho e hrál vyrovnaný bezbrankový zápas. Změnit tento stav mohl poprvé v 10. minutě Eyssimont, jenž tak tehdy nevyužil nepřesnou dánskou rozehrávku. Bez práce nebyl ani americký muž s maskou DeSmith, jenž si pro změnu poradil se zakončením Storma. Ke konci první třetiny se Brown střetl s dánským gólmanem Dichowem tak nešťastně, že otřeseného Dichowa musel do zbytku zápasu nahradit Sorensen.

I on místy doháněl americké střelce až k šílenství a dlouho si na něj nepřišel třeba velice aktivní Gauthier, jenž za dvě třetiny zaznamenal osm neúspěšných střeleckých pokusů. Postupem času Dánové ohrožovali americké brankoviště čím dál méně, když se už do něčeho dostali, gólman DeSmith byl připraven.

Dánové pak na začátku třetí třetiny nevyužili početní výhody, které tehdy dostali k dispozici. Nevyužili ani dvojnásobnou přesilovku trvající téměř minutu. Naopak když pak byl vyloučen Poulsen, Američané tuto přesilovku využili a kdo jiný než Gauthier se postaral o otevření skóre. Následně byl blízko k vyrovnání Nicklas Jensen, ale byli to už jen Američané, kteří ještě dvakrát skórovali. Konkrétně Tuch a Grimaldi do konce zápasu navýšili na konečných 3:0.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 (20.5.2023):

Skupina A (Tampere):

USA –⁠ Dánsko 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 50. Gauthier (A. Tuch, Tynan), 56. A. Tuch (Grimaldi, Perunovich), 60. Grimaldi (A. Tuch). Rozhodčí: Langin (Kan.), Heikkinen - Niittylä (oba Fin.), Nothegger (Rak.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 8951

USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Eyssimont - Mazur, Tynan, Gauthier - Coronato, Brown, Farrell - Bjork. Trenér: Quinn

Dánsko: Dichow (21. Sorensen) - Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, A. Koch, O. Lauridsen, Krogsgaard, Gammelgaard - N. Ehlers, Russell, N. Jensen - Boedker, Poulsen, Storm - Asperup, Moelgaard, Bau Hansen - Andersen, Wejse, Olesen. Trenér: H. Ehlers

Rakousko - Finsko 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Zwerger (Rossi) - 2. Kapanen (Kakko, Määttä), 8. Suomela (Määttä, Koivisto), 59. Oksanen (Björninen). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Hunnius - Hofer (oba Něm.), Briganti (USA). Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváci: 11.785

Rakousko: Madlener - Nickl, B. Wolf, Zündel, Heinrich, Brunner, Reinbacher, Maier, Strong - M. Huber, Haudum, Wukovits - Thaler, Nissner, P. Huber - Schneider, Rossi, Zwerger - Neubauer, Achermann, Ganahl. Trenér: Bader

Finsko: Larmi - Ohtamaa, M. Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman - Rantanen, Manninen, Hartikainen - Kapanen, Suomela, Kakko - Armia, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Oksanen. Trenér: J. Jalonen

Švédsko – Francie 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. P. Lindholm (Tömmernes, A. Petersson), 10. Zetterlund (Pudas, Tömmernes), 17. Berggren (Carlsson, Tömmernes), 20. Zetterlund (O. Lindberg, Raymond). Rozhodčí: Fernandez (USA), Ansons - Zunde (oba Lot.), Mackey (Kan.). Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 8454

Švédsko: Lars Johansson - Sandin, Liljegren, A. Lindholm, Tömmernes, L. Bengtsson, Nemeth, Pudas - Berggren, Carlsson, Raymond - Grundström, P. Lindholm, A. Petersson - Everberg, O. Lindberg, Zetterlund - Silfverberg, J. de la Rose, Sörensen - A. Nylander. Trenér: Hallam

Francie: Junca (21. Pappilon) - Gallet, Boscq, Llorca, Chakiachvili, Onno, Crinon, Thiry - Texier, Boudon, T. Bozon - Rech, Addamo, Leclerc - Bertrand, Claireaux, Fabre - Farnier, Valier, K. Bozon. Trenér: P. Bozon

Skupina B (Riga):

Kanada – Švýcarsko 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 30. Toffoli (Laughton, Quinn), 57. Carcone (Hunt, Neighbours) - 34. Hischier (Fora, Fiala), 37. Simion (Marti, Haas), 53. Ambühl (Niederreiter, Corvi). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Frandsen (Dán.) - Ondráček (ČR), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 8234

Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron - Blais, Veleno, Lucic - J. Quinn, Laughton, Crouse - Carcone, McBain, Neighbours - Toffoli, Glass, Fantilli - Krebs. Trenér: Tourigny

Švýcarsko: Genoni - Kukan, Siegenthaler, Moser, Glauser, Marti, Loeffel, Geisser, Fora - Fiala, Hischier, Malgin - Niederreiter, Corvi, Ambühl - Miranda, Haas, Simion - Herzog, Richard, Ch. Bertschy - Riat. Trenér: Fischer

Lotyšsko – Kazachstán 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. Rihards Bukarts (M. Dzierkals, Jaks), 18. Batna (Zile), 22. M. Dzierkals (Batna, Roberts Bukarts), 30. Abols (Daugavinš, Balcers), 40. Indrašis (Rihards Bukarts, Freibergs), 50. Daugavinš (Balcers, Abols), 52. Abols (Balcers, Daugavinš). Rozhodčí: Hürlimann (Švýc.), MacFarlane (USA) - Hynek (ČR), Synek (SR). Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 9200

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Cibulskis, Jaks, Čukste, Freibergs, Bergmanis - Daugavinš, Abols, Balcers - M. Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Džerinš, Rihards Bukarts - od 21. navíc Ločmelis. Trenér: Vitolinš

Kazachstán: Šutov (41. Bojarkin) - S. Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Butěnko, Dichanbek, Koroljov, Gajtamirov - Starčenko, Šestakov, Rymarev - N. Michajlis, Grenc, Savickij - Muratov, Muchametov, Omirbekov - Kajyržan, Mangisbajev, Rachmanov. Trenér: Mambetalijev

Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 (19.5.2023):

Skupina A (Tampere):

Maďarsko – Finsko 1:7 (0:1, 1:1, 0:5)

Branky a nahrávky: 27. Sebök (Pozsgai, Galló) - 13. M. Lehtonen (Rantanen, Ohtamaa), 24. Kakko (Armia, Suomela), 41. Ohtamaa (Rantanen, Manninen), 44. Hartikainen (Rantanen, M. Lehtonen), 47. Kapanen (Kakko, Suomela), 55. Merelä (Friman, Björninen), 60. Armia (Määttä, Olkinuora). Rozhodčí: Hribik (ČR), Fernandez (USA) - Constantineau (Fr.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 6:0. Využití: 0:3. Diváci: 11 547

Maďarsko: Bálizs - Fejes, Stipsicz, Hadobás, Szabó, M. Horváth, Kiss, Garát, Pozsgai - Galló, Hári, Sebök - Erdély, Bartalis, Sofron - Terbócs, Papp, G. Nagy - Vincze, K. Nagy, Csányi. Trenér: Constantine

Finsko: Olkinuora - Ohtamaa, M. Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman - Rantanen, Manninen, Hartikainen - Kakko, Suomela, Armia - Kapanen, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Merelä. Trenér: J. Jalonen

Rakousko –⁠ Německo 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. B. Wolf (Schneider, Rossi), 54. Haudum (Wukovits, M. Huber) - 5. Sturm (Ehl, Niederberger), 17. Tuomie (Stachowiak, J. Müller), 34. Stachowiak (Schütz, M. Müller), 59. Sturm. Rozhodčí: Ansons (Lot.), Sewell (Brit.) - Mackey (Kan.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 7451

Rakousko: Kickert - Maier, Strong, Zündel, Heinrich, Nickl, B. Wolf, Brunner, Wimmer - M. Huber, Haudum, Ganahl - Thaler, Nissner, Raffl - Schneider, Rossi, Zwerger - Wukovits, Achermann, P. Huber. Trenér: Bader

Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner - Peterka, Kahun, Noebels - Ehl, Sturm, Soramies - Tiffels, Wiederer, Kastner - Schütz, Stachowiak, Tuomie - Varejcka. Trenér: Kreis

Skupina B (Riga):

Lotyšsko – Slovinsko 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Rihards Bukarts (Džerinš, Indrašis), 32. Daugavinš (Balinskis), 38. Roberts Bukarts (Džerinš) - 28. Kuralt (Tičar, Magovac), 40. Verlič (Urbas). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Štolc - Cattaneo (oba Švýc.), Hynek (ČR). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 9180

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Keninš, Ločmelis, Andersons - Indrašis, Džerinš, Rihards Bukarts - Krastenbergs. Trenér: Vitolinš

Slovinsko: Krošelj - Gregorc, Pavlin, Magovac, Crnovič, Podlipnik, Mašič, Štebih - Urbas, Jeglič, Verlič - Sabolič, Tičar, Kuralt - Ograjenšek, Simšič, Drozg - Pance, Tomaževič, Maver - Čimžar. Trenér: M. Kopitar

Kazachstán – Slovensko 4:3 po sam. náj. (0:1, 3:0, 0:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Starčenko (Rymarev, S. Danijar), 25. Orechov (N. Michajlis, Starčenko), 26. Rymarev (N. Michajlis, Starčenko), rozhodující nájezd Rymarev - 15. P. Koch (Hrivík), 49. Pánik (Hrivík, P. Koch), 57. Regenda (Hrivík, Ivan). Rozhodčí: Hürlimann (Švýc.), Bloski - Wyonzek (oba Kan.), Davis (USA). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 3670

Kazachstán: Šutov - S. Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Butěnko, Dichanbek, Koroljov, Gajtamirov - Starčenko, Šestakov, Rymarev - N. Michajlis, Grenc, Savickij - Muratov, Muchametov, Omirbekov - Kajyržan, Mangisbajev, Rachmanov. Trenér: Mambetalijev

Slovensko: Hlavaj - P. Koch, Nemec, Kňažko, Ivan, Jánošík, Rosandič, Gajdoš - L. Hudáček, Hrivík, Pánik - Kelemen, M. Sukeľ, Kudrna - Lantoši, Tamáši, Regenda - Okuliar, Čacho, Lunter - Chromiak. Trenér: Ramsay