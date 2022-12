Tragédie při čtvrtfinále fotbalového MS. V hledišti zkolaboval a zemřel renomovaný novinář Wahl

Již tento týden v pondělí se Wahlovi udělalo nevolno natolik, že v dějišti šampionátu navštívil nemocnici. O této své návštěvě dokonce sám informoval na svém twitterovém účtu, jak píše agentura AP. „To s vámi mohou udělat tři týdny s minimem spánku, velký stres a spousta práce,“ uvedl tehdy konkrétně Wahl na sociální síti. Prozradil, že šlo o zánět průdušek, na které dostal antibiotika a že se nechal testovat i na covid-19. Tento test vyšel negativně.

Během prodloužení večerního pátečního zápasu mezi Nizozemskem a Argentinou pak měl dostat na novinářské tribuně infarkt, kterému následně podlehl. Soustrast už stihli rodině novináře vyjádřit samotný prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino nebo také basketbalista LeBron James.

Grant Wahl v minulosti pracoval pro média, jakými jsou Sports Illustrated, televize CBS či platforma Substack a letošní MS v Kataru bylo jeho již osmé, kterého se jako novinář zúčastnil. V roce 2011 také usiloval o to stát se šéfem FIFA.

Během tohoto šampionátu v Kataru pak patřil k těm novinářům, kteří poukazovali na nedodržování lidských práv v zemi, před duelem USA - Wales si tak oblékl na sebe tričko s duhovým motivem. Kvůli tomu se střetl i s katarskou ochrankou, která mu měla sebrat i mobilní telefon. Následně byl Wahl i zadržen.

Že by Wahlova smrt mohla souviset s jeho postojem za lidská práva, takovou myšlenku veřejnosti vnukl jeho bratr Eric. „Duhové tričko měl kvůli mně, jsem totiž gay. Nevěřím, že můj bratr zemřel jen tak, myslím si, že byl zabit. Stále se snažíme zjistit, co se vlastně stalo,“ uvedl konkrétně, přičemž nevěří, že by s ohledem na to, jakou zemí Katar je, případné vyšetřování vneslo do tohoto případu nějaké světlo.