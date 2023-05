Ukrajinská tenistka Kalininová odmítla po vítězství podat ruku ruské soupeřce

Během rozhovoru s novináři na Foro Italico v Římě po zápase Anhelina Kalininová dle CNN své chování vysvětlila takhle: "Nepodali jsme si ruce, protože ona je v podstatě z Ruska. Není tajemstvím, proč jsem ji nepodala ruku, protože tato země útočí na Ukrajinu. Ano, je to sport, rozumím tomu, ale toto je také politická záležitost. Nemá v tom nic osobního, ale obecně musím vyjádřit odpor."

Kuděrmetovová byla dotázána, jaký má s ukrajinskou soupeřkou vztah a odpověděla následující: „Myslím, že jsme sportovci. Jsme tady a milujeme to, co děláme. Nezáleží na tom, ze které země jste. Jsme sportovci a to je vše. Jsme tu, abychom hráli tenis."

Anhelina Kalininová odpověděla na otázku týkající se vlivu národnosti její soupeřky na charakter zápasu tak, že popřela takové spekulace a označila Veroniku Kuděrmetovovou za "špičkovou hráčku, velmi skvělou hráčku. Šlo o tenis."

Ukrajinka, která se na žebříčku WTA nacházela na 47. místě ve srovnání s Kuděrmetovovou, ta se držela na 12. příčce, nakonec vyhrála v těsném zápase ve třech setech s výsledkem 7-5, 5-7, 6-2.

Během rozhovoru na kurtu po zápase byla Ukrajinka dotázána na svou rodinu, která v současné době žije v Kyjevě. Odpověděla, že nedávno došlo k výbuchu bomby poblíž tenisové akademie, kde pracují její rodiče. Navíc, její prarodiče se rozhodli opustit Novou Kakhovku, kde došlo k výbuchu bomby nedaleko jejich domu, kde se narodila.

Kalininová po svém výkonu na kurtu ještě uvedla: "Pro mě je velmi důležité vyhrávat každý zápas, protože vím, čím si prochází Ukrajina. Chci jenom říct, že doufám, že mohu přinést trochu světla a možná i pozitivních emocí pro mou zemi."

V sobotním finále se Kalininová utká s Elenou Rybakinovou, která se narodila v Rusku, ale od roku 2018 reprezentuje Kazachstán.