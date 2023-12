Vánoční dárek, který si Pardubice nepřály: Kováč nečekaně podal rezignaci. Co na to klub?

Fotbalové Pardubice dlouhodobě platí za klub, který sice často ztrácí body, stává se tak ale na úkor sympatického pojetí aktivního fotbalu, který pod koučem Kováčem praktikuje. Podzimní část Východočeši zakončili domácí výhrou nad Libercem 2:0 a poprvé po čtyřech prohraných zápasech zase jednou bodovaly. I proto tak přezimují v ligové tabulce až na 13. místě.

Jak informuje server inFotbal.cz na základě svých zdrojů, do jarní části sezóny by mohly jít Pardubice již s novým trenérským štábem. „Můžu to potvrdit,“ uvedl pak k tomuto tématu jiný zdroj pro server sport.cz. Podle tohoto zdroje nemělo jít o žádné unáhlené rozhodnutí ze strany Radoslava Kováče. Podle některých měl Kováč k tomuto závěru dojít poté, co se neměl shodnout s klubovým vedením v otázce složení realizačního týmu.

Server sport.cz oslovil několik fotbalistů Pardubic, co říkají na to, že podle všeho kouč Kováč klub opustí. „Doufám, že to není pravda,“ nechal se slyšet třeba jeden z nejzkušenějších členů kádru, záložník Kamil Vacek. „Aktuálně k této záležitosti nemám co říct. Zjišťuji, jak se situace má,“ sdělil k tomu pouze klubový tiskový mluvčí Radek Klier.

Klub během tohoto týdne později přišel s následujícím prohlášením. „V uplynulých hodinách jsme zaznamenali v médiích spekulace o možném ukončení činnosti trenéra Radoslava Kováče na lavičce pardubického ligového týmu. Vedení FK Pardubice v tuto chvíli konstatuje, že trenér Radoslav Kováč má s klubem, stejně jako další členové realizačního týmu, uzavřenou platnou a dlouhodobou smlouvu. Z toho důvodu vedení FK Pardubice situaci po zveřejnění spekulací nekomentuje,“ stojí v něm.

Jaké kroky budou v tomto příběhu učiněny nadále, to bude záležet na způsobu ukončení spolupráce mezi oběma stranami. Pokud se bude jednat o jednostranné vypovězení smlouvy, mohl by klub požadovat finanční kompenzaci či další nepříjemnosti pro Kováče v případě jeho možného uzavření kontraktu s jiným zaměstnavatelem.

V souvislosti s jeho jménem se v minulosti spekulovalo o jeho možném příchodu do Mladé Boleslavi, Ostravy či Liberce. Zatím to ale nevypadá na to, že by tyto tři kluby chtěly měnit trenéra. Zároveň se mluví o Kováčovi jako o možném asistentovi nového kouče národního týmu.