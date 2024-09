Víkend bez fotbalu a částečně i hokeje. Co všechno neproběhne kvůli povodním?

Že se o tomto víkendu nebude konat ani jeden zápas první či druhé fotbalové ligy, oznámil novinářům výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA) Tomáš Bárta. "Řídící orgán soutěží se s ohledem na mimořádnou situaci na celém území České republiky, kdy se očekávají extrémně silné deště a v některých oblastech i záplavy, rozhodl odložit všechna utkání 8. kola Chance Ligy a 9. kola Chance Národní Ligy," nechal se v pátek slyšet konkrétně Bárta a pokračoval: "Dalším klíčovým faktorem při rozhodování byla rovněž společenská odpovědnost, kterou LFA vnímá obzvláště silně v těchto chvílích. Členové integrovaného záchranného systému, jako jsou policisté, hasiči a zdravotníci, kteří běžně asistují při organizaci zápasů, budou v následujících dnech a hodinách nezbytně potřební v terénu při pomoci obyvatelstvu. LFA chce všem vyjádřit podporu a mnoho sil."

Podle původního programu se mělo v rámci nejvyšší Chance ligy během soboty odehrát pět zápasů, v neděli pak zbývající tři, přičemž sedm utkání tohoto víkendu se mělo odehrávat v Čechách, jediný pak v moravskoslezské metropoli v Ostravě, kde se měla představit ve šlágru pražská Slavia.

Co se týče nižších amatérských soutěží, která je pod správou Fotbalové asociace ČR (FAČR), tak tam asociace nechala rozhodnutí na jednotlivých řídících orgánech. "V jednotlivých částech Česka může být situace různá. Nicméně riziko zranění hráčů nebo zničení trávníků může být tento víkend kvůli dešti vyšší. Navíc ani pro diváky nebudou podmínky pro návštěvu utkání ideální," uvedl k tomu samotný předseda českého fotbalu Petr Fousek.

O víkendu se pak neodehrají ani tři duely ženské fotbalové ligy Plzeň – Slovácko, Sparta – FC Praha a Pardubice – Brno.

Náhradní termíny odložených duelů první a druhé mužské fotbalové ligy ještě nebyly zveřejněny, teprve se budou hledat. V případě druhé ligy to nebude takový problém, jelikož tam se dá hrát i v době evropských pohárů uprostřed týdne. V případě první ligy už bude hledání náhradních termínů složitější vzhledem k pohárovým zápasům, do kterých nastoupí hned čtyři čeští zástupci. Kromě toho je na přelomu září a října i naplánovaný program českého poháru MOL Cupu a proto tak prvním datumem, který připadá pro dohrávku v úvahu je až 4. prosinec.

Jenže ani ten není ideální, jelikož den na to má podle programu hrát pražská Sparta s Bohemians 1905 kvůli prosincovým Winter Hockey Games, tedy hokeji pod širým nebem na Letenské pláni. Ještě se možná rozhodne o osudu úterních dohrávek dříve odložených zápasů Plzeň vs. Olomouc a Mladá Boleslav vs. Slavia.

Nejen fotbal. K odložení zápasů se přistoupilo i v hokeji

Na svůj start v nové sezóně druhé nejvyšší hokejové soutěže si pak počkají mimo jiné týmy Vsetína, Zlína a Přerova, neboť právě na Moravě je situace s povodněmi nejkritičtější.

"Uvědomujeme si společenskou odpovědnost, a protože není předpověď pro nadcházející dny v našem regionu vůbec příznivá, dohodli jsme se společně s kluby v regionu ohledně přesunutí utkání," uvedl ke kroku odložení zápasu Vsetína s Frýdkem-Místkem jednatel vsetínského klubu Petr Neumann, jenž dodal, že o odložení moravských zápasů Maxa ligy se rozhodlo ve spolupráci s dalšími kluby. "Chceme tímto především uvolnit ruce policistům, hasičům a zdravotníkům, kteří jsou pro hladký průběh utkání nezbytní. Věříme, že jejich práce v terénu bude během víkendu potřeba co nejméně, je však nutné, aby byli v plné síle a připraveni na místech, kde to bude z hlediska záchrany osob nejvíce potřeba," řekl dále Neumann.

Stejně tak to tedy vidí i zlínský generální manažer Jan Pravda a jednatel Přerova Tomáš Pluháček to okomentoval následovně: "Je vyhlášen extrémní stupeň nebezpečí z důvodu povodní, lidé teď mají úplně jiné starosti. Velká voda může během víkendu ohrozit jejich majetek i je samotné. Za současné nepříjemné situace by však hokej v rámci společenské zodpovědnosti měl jít stranou, proto jsme se rozhodli, že v sobotu hrát nebudeme."

Kluby tak přistoupily na žádost záchranných složek. "Ty musí být přítomny na zápasech Maxa ligy, ale v současné době mají pohotovost pro případné nasazení v terénu. Domluvili jsme se na společném postupu s kluby Vsetína a Zlína a přesunuli jsme utkání na zatím nespecifikovaný termín. Věřím, že se nenaplní černé scénáře a společně tuto extrémní situaci zvládneme," dodal Pluháček.