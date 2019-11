Padesátý triumf ve dvoustém závodě. Sáblíková si v Polsku dojela pro vítězství

Aktualizováno 18:17 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou v posledních dnech trápiliy zdravotní problémy. Minulý týden totiž v běloruském Minsku nastupovala do závodu s virózou a i proto tam skončila na čtvrtém místě. Česká reprezentantka tak zvažovala, jestli vůbec nastoupí do pátečního závodu Světového poháru v polském Tomaszówě, ale nakonec se na startovní listině objevila. A bylo to jen dobře. Závod na trati dlouhé 3000 metrů totiž ovládla časem 4:06,13 a ve dvoustém individuálním startu tak zaznamenala svůj taktéž jubilejní padesátý triumf.