Twitter terčem hackerů. Podle experta ukradli mailové adresy 200 milionů uživatelů

Z drůbežárny v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde začala v úterý likvidace nosnic kvůli ptačí chřipce, odvezla už auta do kafilerie desítky tun usmrcené drůbeže. Ve středu to bylo prvních 45 tun, další velkoobjemové i menší kontejnery odjely dnes. ČTK to dnes řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar a ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Richard Bílý.

Zdroj: ČTK