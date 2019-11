Unikátní projekt českých vědců: Pěstují zeleninu pro Mars

Projekt týmu Marsonaut vede Jan Lukačevič, kterého Google a magazín Financial Times zařadili na žebříček stovky osobností z Evropy. Skupina mladých vědců prošla náročným výběrem. Do svého týmu si vybral bioložky Karolínu Pumprovou a Gabrielu Lotovou a IT specialisty Vladimíra Vaverku a Matyáše Černohouse.

„Na Marsu panují podmínky, které nejsou slučitelné s pěstováním rostlin konvenčními metodami. Zároveň se tam lidé budou potýkat s nedostatkem potravin a zásob. Je tedy třeba vymyslet technologii, která bude postupně zásoby doplňovat,“ vysvětluje Lukačevič pro server CZECHCRUNCH.

Začal pracovat na nové technologii, která využívá takzvané aeroponie. Jedná se o způsob, který dovoluje pěstovat rostliny volně ve vzduchu bez nutnosti zasazovat je do hlíny. V místnosti rostou saláty, ředkvičky a bazalky, které jsou různě nasvícené. Laboratoř vybudoval na zemědělské univerzitě v Praze, která tuto techniku využívá.

V aeroponické komoře jsou volně visící kořínky svisle zasazených rostlin. Kořenovou část nemají ponořenou v žádném roztoku ani v hlíně a visí v neoprenových kroužcích. Každých třicet vteřin na ně trysky rozpráší roztok. V nevodorovné poloze by mohly rostliny na Marsu růst ještě lépe než na Zemi. Cílem je pěstovat plodiny, které dodají astronautům potřebné živiny.

V současnosti tým ladí systémy aeroponie a do budoucna je plán rozšířit pěstované plodiny. Výsledkem projektu by měla být autonomní laboratoř.

Laboratoř vznikla na jaře roku 2019 pod záštitou projektu Vodafone #jetovtobě. Náklady na projekt se pohybují v řádech milionů korun. Výzkum by v budoucnu kromě marsovských misí mohl pomoct i na Zemi. Aeroponie není rozšířená technologie kvůli své vysoké ceně.