Nemusíte kašlat. Koronavirus možná šíří i mluvení a dýchaní, obávají se vědci

Od zaregistrování prvního případu onemocnění COVID-19 se předpokládalo, že se virus šíří pomocí kapének při kýchání nebo kašli. Vědci se nyní domnívají, že to není jediný způsob. Přesvědčivá studie na to ale zatím chybí.

Harvey Fineberg, lékař a předseda National Academy of Medicine, řekl podle CNN, že je důležité, jak dlouho je virus ve vzduchu. „Pokud vytvoříte aerosol viru bez pohybu vzduchu v místnosti, je možné, že pokud plynem s částečkami později projdete, můžete virus vdechnout".

Fineberg také uvedl, že v současné době je výzkum v počátcích, ale z dostupných studií se přiklání k teorii přenosu i pouhým dýcháním. Podle vědců ale není dostatek důkazů pro podporu teorie, že člověk nakažený koronavirem vydechuje částice, který následně zdravý člověk vdechne a tím by se mohl nakazit.

Lékař dodal, že venku se virus pravděpodobně rozptýlí do ovzduší. Přesto ale podotknul, že když půjde do obchodu, raději si nějakou formu ochrany obličeje vezme. „Nebudu nosit lékařskou roušku, protože doktoři je potřebují. Ale mám pěkný šátek nebo kuklu,“ dodal bývalý děkan Harvardovy univerzity.

Trumpova administrativa vydala doporučení k nošení ochrany obličeje, která se vztahuje na obyvatele z oblastí nejvíce zasažených virem SARS-CoV-2. Úředníci navrhují zakrytí nosu a úst, pokud se lidé budou pohybovat mimo domov.

Prezident Donald Trump uvedl, že návrh doporučuje všem Američanům bez ohledu na to, kde žijí. „Není to špatný nápad, alespoň na nějakou dobu,“ řekl. Výjimku by dostali děti do dvou let a lidé s dýchacími obtížemi.

I přes nová tvrzení Světová zdravotnická organizace (WHO) naléhá, aby ochranu obličeje nosili pouze nakažení s COVID-19. „Nemáme žádné konkrétní důkazy, které by naznačovaly, že nošení masek má nějaký přínos," sdělil na tiskové konferenci epidemiolog Mike Ryan.

Podle Ryana by lidé měli především myslet na pracovníky ve zdravotnictví, kde jsou roušky nejvíce potřeba a masivně je nevykupovat. „Představa, že nemají masky, je hrozná, takže musíme být velmi opatrní" konstatoval.