Slunce jako největší hrozba lidstva? Zkáza může přijít každým dnem

„Obrovská“ sluneční bouře, která kdysi zasáhla Zemi, poskytuje důrazné varování, podle kterého muže být další událost této velikosti doslova za rohem.

Díky analýze chemických látek uchovávaných v ledu v Grónsku vědci zjistili, že bouře, která naši planetu zasáhla asi před 2600 lety, byla desetkrát silnější než cokoliv, co bylo zaznamenáno v 70 letech díky modernímu měření.

Zatímco lidé v roce 660 př.n.l. kvůli bouři neměli obavy, dnes by takovou událost svět přijal s velkým znepokojením – a to nejen proto, že by měla schopnost zničit satelity, veškerou komunikaci a elektrické systémy.

Sluneční bouře jsou spouštěny světlicemi kosmických částic proudících směrem k Zemi, které bombardují její magnetické pole a narušují různé technologie.

Ačkoliv se zatím objevily jen tři takové bouře, vědci varují, že to bylo více důkazů, že tyto velké události byly v minulosti podceňovány, a lidé se jim dnes musí naléhavě bránit. „Neznáme statistiky o tom, jak často k těmto událostem dochází - ale chtěl bych říci, že nyní víme, že k nim pravděpodobně dochází na pravidelné bázi,“ vysvětluje pro The Independent Dr. Raimund Muscheler z Lund University.

„Kdyby k této sluneční bouři došlo dnes, mohlo to mít závažné dopady na naši hi-tech společnost,“ varuje vědec.

Relativně malé sluneční bouře, které v posledních letech Zemi zasáhly, způsobily rozsáhlé výpadky energie v částech Kanady a Švédska. Už dříve vědci varovali, že důsledkem slunečních bouří před devastací, které by mohly zasáhnout planetu, bude obří devastace. Je prý ale těžké odhadnout, kdy by mohly udeřit.

Vzhledem k tomu, že teď by bouře měla schopnost ničit, však vědci dodávají, že tuto hrozbu je třeba brát vážně, a to s ohledem na pozemní i kosmické systémy. Své závěry publikovali v odborném magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences.