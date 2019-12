Bojové drony zaútočily na Tripolis. Umírali civilisté, několik zraněných v kritickém stavu

Mluvčí Amín Haším upřesnil, že terčem leteckého úderu byla rezidenční čtvrť Svání. Mezi pěti mrtvými je podle něj i jedna žena a dítě. Počet obětí na životech se přitom ještě může zvýšit, protože několik ze zraněných je v kritickém stavu.

Since this very swiftly issued statement, there have multiple drone/airstrikes that killed civilians - incl. more than a dozen children (& in some cases, entire families) in Um al Araneb & Swani.#UAE-operated drones are still conducting strikes south of #Tripoli as we speak. https://t.co/kPcLUeZDKR