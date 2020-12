Etiopie zpřístupní stát Tigraj pro humanitární pomoc, podepsala dohodu s OSN

"OSN a federální vláda Etiopie podepsaly dohodu, která má zajistit neomezený, trvalý a bezpečný přístup humanitárních pracovníků a služeb do oblastí v tigrajském regionu, které jsou pod kontrolou federální vlády," uvádí v prohlášení Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA).

Odhaduje se, že v důsledku konfliktu zemřely tisíce lidí a na 45.000 osob muselo uprchnout do sousedního Súdánu. Další lidé bez střechy nad hlavou zůstávají v Tigraji. Reuters připomíná, že již před konfliktem bylo v oblasti 600.000 lidí závislých na potravinové humanitární pomoci. Panují obavy, že v Tigraji dochází jídlo 96.000 uprchlíkům z Eritrey a Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) o víkendu upozornil, že v reginálním centru Mekele je nedostatek léků proti bolesti, rukavic i vaků pro zemřelé.

The ICRC warned that food was also running low, the result of the Tigray region being cut off from outside aid for almost a month. https://t.co/YMpiiMiEVC