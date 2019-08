Útoky, které jsou nezřídka přímo cíleny na vzdělávací zařízení, se stupňují hlavně v Mali, Burkině Faso a Nigeru, kde se bouří skupiny islámských radikálů. Atentáty na školy se v těchto státech za poslední dva roky více než zdvojnásobily, počet zavřených škol se za stejnou dobu oproti minulým letům šestkrát zvýšil.

