Islamisté zaútočili na hotel v Mogadišu, několik mrtvých

Hotel Somali Youth League (SYL), který často navštěvují vládní činitelé a manažeři, ozbrojenci napadli v úterý večer. Akce bezpečnostních složek skončila asi hodinu po půlnoci, když byli všichni útočníci zabiti. Osm desítek lidí bylo mezitím z hotelu bezpečně evakuováno.

2)Attacks on hotels frequented by national gov't and foreign officials is a staple of high-profile #Shabaab attacks, w/ 2019 alone seeing such instances in #Kismayo, #Mogadishu, and #Nairobe in #Kenyahttps://t.co/gJe2UeR0qMhttps://t.co/KQwDnAZ4Aqhttps://t.co/teMK8s0foH pic.twitter.com/B8pFssWOuR