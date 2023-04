Guterres v Somálsku vyzval k humanitární pomoci této africké zemi

Sjednocení snížených sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) na 14 procentech a přesun části položek do základní sazby 21 procent by mohlo jednorázově zvýšit inflaci o půl až jeden procentní bod. Uvedli to analytici oslovení ČTK. Zvýšení inkasa daně nechtěli komentovat bez přesné znalosti toho, jakých položek by se přesuny týkaly.