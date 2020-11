Kvalita vládnutí se v Africe zhoršuje, index poprvé od roku 2010 klesl

Ačkoliv v průměru africké země v posledních letech zaznamenaly zlepšení v oblasti rozvoje lidských zdrojů a ekonomických příležitostí, index v letech 2010 až 2019 klesal v oblastech bezpečnosti a práva a účasti na rozhodování a rovnoprávnosti.

"Nespokojenost a nedůvěra občanů ve vlády roste," uvedl šéf nadace a podnikatel Mo Ibrahim. Podle něj v tom roli má i to, že velkou část afrického obyvatelstva tvoří mladí lidé. "Mladí jsou nároční a vlády jim musí vyhovět," uvedl.

V letech 2010 až 2019 se index zvýšil o 1,2 bodu a pozvolné zlepšování o 0,1 bodu ročně trvalo od roku 2015. Zlepšení hodnocení zaznamenaly země, kde žije přes 60 procent obyvatel Afriky.

The 2020 Ibrahim Index of African Governance #IIAG is out 🌍



New data shows that Africa’s governance performance declines for the first time in a decade.



Access key findings & download the report: https://t.co/hZgdf0bvl0



Explore the data: https://t.co/MsvpmG1CMS pic.twitter.com/9oU92EwkGS