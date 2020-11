Konflikt na severu Etiopie se zamotává. Rakety zasáhly metropoli sousední Eritreje

"V Asmaře nastalo ve 22:13 šest explozí," sdělilo ministerstvo zahraničí Spojených států na twitteru. Zároveň vyzvalo americké občany, aby měli stále na paměti konflikt, který se odehrává v Tigraji.

The U.S. Embassy in Eritrea says six explosions were heard Saturday night in the capital, Asmara. It follows an embassy report of another “loud noise, possibly an explosion” in the city on Friday. https://t.co/t1ZPCTcY3w