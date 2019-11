Američtí diplomaté na setkání s Haftarem podle tiskového sdělení zdůraznili, že plně podporují suverenitu a teritoriální jednotu Libye. V zemi panuje chaos od roku 2011, kdy byl svržen dlouholetý diktátor Muammar Kaddáfí. O vládu usiluje kromě východolibyjské vlády podporované Haftarovými silami také kabinet premiéra Faíze Sarrádže sídlící v metropoli Tripolisu a uznávaný OSN jako legitimní vláda země.

Mezinárodní experti a diplomaté se domnívají, že obě strany konfliktu získávají podporu od okolních států i přes zbrojní embargo vyhlášené OSN. Snahou těchto zemí je ovlivnit výsledek vnitřního konfliktu v Libyi ve svůj prospěch. Jordánsko, Spojené arabské emiráty a Egypt stojí podle nedávno uniklé tajné zprávy expertů OSN za Haftarem při jeho tažení na metropoli, zatímco Turecko poskytuje vojenskou pomoc Sarrádžově kabinetu.

Yesterday, U.S. officials met with Gen. Haftar to discuss prospects for suspension of hostilities and resolving the Libyan conflict. The U.S. remains concerned about Russian intervention and urges all to build a secure and prosperous future for #Libya. pic.twitter.com/2ToR3Amoap