Vědci reagují na zprávy o jihoafrické mutaci. Očkování má nadále smysl

Jihoafrická Studie testující účinnost vakcíny AstraZeneca proti nové mutaci koronaviru odhalila znepokojivé výsledky. Dle tamních vědců poskytuje jen minimální ochranu proti mírnému až středně závažnému prodělání nákazy. Odborníci však věří, že vakcína od britsko-švédského výrobce by měla minimálně zabránit závažnému propuknutí nemoci. V pondělí o tom informovala stanice BBC.

Jižní Afrika prozatím obdržela milion dávek vakcíny. Její očkování je ale pozdrženo. To dle BBC potvrdil i ministr zdravotnictví Zweli Mkhize. Dle něj vláda v důsledku studie nyní vyčkává na radu, jak s vakcínou dále naložit. V následujících týdnech by tak Jihoafričané měli obdržet pouze vakcíny firem Johnson & Johnson a Pfizer.

Studie byla provedena vědci z jihoafrické univerzity Witwatersrand a britské univerzity v Oxfordu. Zatím ovšem neprošla tak zvaným recenzním řízením. Odborníci ji tak ještě neměli možnost posoudit. Její výsledky prezentoval vedoucí výzkumu, profesor Shabir Madhi.

Zda by vakcína obstála jako účinná prevence proti závažnému průběhu nemoci dle něj studie nebyla schopna prokázat. Výzkumu se totiž měli zúčastnit pouze lidé kolem 31 let, kteří nespadají do nejrizikovější skupiny pacientů trpících závažnými komplikacemi způsobenými novou variantou viru.

Protože se ale AstraZeneca v jistém směru podobá vakcíně od firmy Johnson & Johnson, profesor Madhi doufá, že jako prevence proti těžkému průběhu nemoci bude stejně dobře účinná. Této úvaze jsou dle BBC nakloněni i jiní odborníci. Vakcinace by tak stále měla efektivně redukovat riziko hospitalizací nebo úmrtí.

Britské úřady si ovšem za efektivností vakcíny AstraZeneca dále pevně stojí. Dle britského koordinátora očkování Nadhima Zahawiho se Astra Zeneca jako prevence proti kmenům vyskytujícím se v Británii plně osvědčila.