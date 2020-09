U Libye se převrátil člun s migranty, 16 lidí zemřelo

Potápějící lodi si podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve čtvrtek večer všimlo libyjské rybářské plavidlo, kterému se podařilo 22 migrantů z vody zachránit. Zatím byla nalezena těla tří utonulých, dalších 13 pohřešovaných lidí podle IOM pravděpodobně zahynulo.

Plavidlo s migranty vyplulo ve středu od libyjského pobřeží. Ti, co neštěstí přežili, byli převezeni do Tripolisu. Tam jim ošetřili popáleniny, což je podle mluvčí IOM Safy Msehliové obvyklé poranění způsobené uniklým palivem v kombinaci se slanou vodou. Libyjské úřady následně zprostředkovaly jejich převoz do dentenčního centra v libyjském Zlitánu.

Migranti zachránění na moři a navrácení do Libye obvykle končí v těchto zařízeních, kde dochází k mučení, vydírání a zneužívání, připomíná AP. Organizace Amnesty International ve čtvrtek navíc upozornila, že z libyjských záchytných táborů zmizely tisíce uprchlíků. V neoficiálních zadržovacích centrech v západní Libyi totiž lidem hrozí únosy, kterých se dopouštějí ozbrojené skupiny, milice loajální vládě v Tripolisu a převaděči.

Libye je jednou z tranzitních zemí pro migranty z afrických států prchajících před válečnými konflikty a chudobou do Evropy. Podle čtvrteční zprávy organizace Amnesty International bylo od začátku roku do 14. září na moři zachyceno a přinuceno k návratu do Libye 8500 uprchlíků včetně žen a dětí, od roku 2016 pak až 60.000 lidí.