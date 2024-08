Ajatolláh už dal rozkaz k odvetnému útoku na Izrael. Teherán ale zatím vyčkává

Minimální mzda, která by příští rok měla být na úrovni 42,2 % průměrné mzdy, by podle nejnovější predikce měla od ledna stoupnout na 20 600 korun. V dalším roce by pak vzrostla na 22 100 korun. Vyplývá to z návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, které jej předkládá do meziresortního připomínkového řízení.