Amerika zažila úplné zatmění Slunce. Evropa se ho dočká za pár let

Bývalý americký prezident Donald Trump dlouhodobě prohlašuje, že by byl schopen válku na Ukrajině ukončit prakticky ihned. V soukromí ale dodává, že by mohl ruskou invazi ukončit nátlakem na Kyjev, aby se vzdal části svého území ve prospěch Moskvy. S odvoláním na zdroje obeznámené s plánem o tom v neděli informoval americký deník The Washington Post (WP).

Zdroj: Libor Novák