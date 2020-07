Bílý dům se snaží uškodit vlastnímu expertovi Faucimu, píše list The New York Times

Podle listu The New York Times (NYT) tak činili kvůli tomu, že se Fauci stále kritičtěji vyjadřuje k reakci americké vlády na současnou pandemii covidu-19, která USA velice silně zasáhla.

Trump dlouhodobě tlačí na co nejrychlejší otevírání americké ekonomiky, jelikož na jejím stavu do značné míry postavil svou kampaň za znovuzvolení v listopadových volbách. Fauci přitom v poslední době opakovaně varuje, že postup amerických úřadů vzhledem k nedávnému opětovnému nárůstu denního počtu infikovaných zjevně nebyl efektivní, a je potřeba k potírání šíření nákazy zaujmout jiný postoj. Minulý týden například v rozhovoru se serverem FiveThirtyEight prohlásil, že "jako stát, když nás porovnáte s jinými zeměmi, tak si nemyslím, že si vedeme dobře. Prostě si (skvěle) nevedeme".

List The Washington Post jako první informoval, že jeho reportérům Trumpovi poradci předali poměrně dlouhý seznam Fauciho výroků z rané fáze pandemie, jež se následně ukázaly jako nepřesné. V únoru například epidemiolog prohlásil, že lidé bez symptomů covidu-19 zřejmě nejsou přenašeči viru, nebo že Američané zřejmě nebudou muset kvůli pandemii zásadně měnit svůj každodenní životní rytmus.

Confirming Washington Post reporting-- WH openly discrediting Fauci, a top health official/member of the coronavirus task force. Statement from a White House official: "Several White House officials are concerned about the number of times Dr. Fauci has been wrong on things."