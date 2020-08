Carnajev by měl znovu dostat trest smrti, požaduje Trump

Trump na twitteru uvedl, že vláda musí napadnout páteční rozhodnutí odvolacího soudu. "Málokdy si někdo zasloužil trest smrti víc než atentátník z Bostonu Džochar Carnajev," napsal šéf Bílého domu. Federální vláda podle něj musí znovu žádat trest smrti.

....and ruined. The Federal Government must again seek the Death Penalty in a do-over of that chapter of the original trial. Our Country cannot let the appellate decision stand. Also, it is ridiculous that this process is taking so long!