Češi na lodi u Singapuru byli propuštěni z izolace, koronavirus se neprokázal

Do izolace se v souvislosti se šířením koroaviru v minulosti dostali do izolace Češi i v dalších místech světa. Na kanárském ostrově Tenerife bylo v hotelu uzavřeno šest českých turistů, postupně se už všichni vrátili do Česka.

🆕Z karantény byli dnes propuštěni všichni Češi, kteří se plavili na výletní lodi ⚓️kroužící kolem #Singapore 🙂 Nikdo z nich neměl příznaky nákazy #coronavirus a mohou pokračovat ve svých dovolených.https://t.co/SyHNc1UgcW — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 10, 2020

Tři lidé byli v karanténě v Ázerbájdžánu, v pondělí ale už byli na cestě do Česka. U nikoho z nich se nákaza nepotvrdila.

V pondělí Petříček uvedl, že jeden Čech je zadržován ve Vietnamu, jedna Češka v Itálii. Dnes o nich zatím žádné nové informace nebyly k dispozici.