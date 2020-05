Kdo byl černoch zabitý policistou? Přátelé mu říkali Velký Floyd či Něžný obr

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Šestačtyřicetiletému Georgi Floydovi, který zemřel v pondělí poté, co mu při zatýkání klečel bělošský policista Derek Chauvin několik minut na krku, přátelé přezdívali "Velký Floyd" či "Něžný obr". Do Minneapolisu se přestěhoval po propuštění z vězení, kde strávil pět let kvůli ozbrojenému vloupání.