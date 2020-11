Média: Pensylvánie je v závěru voleb ohniskem dezinformací

Volební den tam přinesl smršť tvrzení o snaze Demokratické strany zmanipulovat výsledky, propagovala je média stranící republikánům nebo člen volebního štábu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Sám Trump v pondělí večer na sociálních sítích tvrdil, že v důsledku započítávání korespondenčních hlasů přijatých po uzavření volebních místností nastane v Pensylvánii "nekontrolované podvádění". Sociální síť Twitter jeho vyjádření překryla štítkem s upozorněním na "potenciálně zavádějící" informace a zablokovala u příspěvku funkci sdílení. Facebook k totožnému výroku na své platformě připojil popisek se vzkazem, že korespondenční hlasování je v USA dlouhodobě důvěryhodné a že volební podvody jsou "extrémně vzácné", nehledě na metodu hlasování.

Příspěvky na sociálních sítích o údajných nekalostech v Pensylvánii poté rychle přibývaly. Podle analytické společnosti Zignal Labs se v úterý výroky o "krádeži" voleb v kombinaci s klíčovým slovem Pensylvánie objevovaly s několikanásobnou intenzitou oproti kterémukoli jinému státu. Heslo StopTheSteal ("zastavte krádež") bylo podle analýzy do úterního poledne na twitteru zmíněno skoro 13.000krát, píše NYT.

Asi dvě třetiny těchto zmínek odkazovaly na údajnou snahu demokratů zfalšovat volby. Žádné jasné důkazy o takovýchto aktivitách se zatím neobjevily.

"Nejvíce probíraným tématem byla obvinění, která jsou z velké většiny buď nepodložená nebo zkrátka nepravdivá, týkající se domnělých nespravedlností vůči republikánským pozorovatelům volebních míst. Výsledný dojem je takový, že by se mohlo dít něco nekalého, co chtějí lidé před volebními pozorovateli ukrýt," uvádí televize CNN.

Kontroverze rozdmýchávaly pravicové weby jako Gateway Pundit nebo National Post, ale také zástupci republikánů nebo Trumpovy kampaně. Jeden z manažerů prezidentova štábu Mike Roman například na twitteru mluvil o nelegálním pokračování kampaně uvnitř hlasovací místnosti. Twitter příspěvek označil za zmanipulovaný, přesto podle NYT nasbíral přes 13.000 sdílení.

This is antidemocratic lying from the Republican National Committee.



There is nothing crooked about Philadelphia or any other community counting its votes. And Biden said nothing whatsoever to suggest crookednesss. pic.twitter.com/Y3GbFh3kx5