Michelle Obamová se dala na podcasty. Jméno prvního hosta nepřekvapí

Michelle Obamová se rozhodla spustit vlastní podcastovou sérii. Již s předstihem uvedla, že prvním hostem bude její manžel, bývalý prezident Spojených států Barack Obama. První díl podcastu pod názvem „The Michelle Obama Podcast“ byl již odvysílán, manželé v něm hovořili především o aktuálním dění ve Spojených státech. Podcast se tak nesl jak v politickém, tak neformálním stylu.

V úvodu Obamová zmiňuje společenské dopady nedávných protestů za oběti policejního násilí nebo koronavirové pandemie na každodenní život Američanů. ,,Jsou to témata, která se dotýkají nás všech. V této epizodě si budeme povídat o vztahu, který chováme k našim komunitám a k vlastní zemi, což někdy může vyvolat řadu otázek, na které neznáme odpověď. Řeč je především o tom, kam vlastně na světě patříme,“ řekla Obamová.

To je nakonec dle jejích slov i důvod, proč hostem pilotního dílu byl právě její manžel. ,,Dnes se ke mně připojí někdo velmi výjimečný, kdo celý svůj život pomáhá lidem nalézt odpovědi na tyto otázky,“ uvedla. Obamovi tak promluvili o nutnosti zastávání rovnosti a spravedlnosti ve společnosti, přičemž odkázali na nedávné úmrtí Goerge Floyda nebo Breonny Taylorové. Dále vyzvali především současnou mladou generaci, aby se více zajímala o politiku a více se tak zapojila do politického dění.

,,Myslím, že to bylo v době mých studií, kdy jsem zjistil, že hnát se za vlastním úspěchem ze mě udělá osamoceného a nešťastného člověka. Přemýšlel jsem o tom, co za sebou nechali ti, kteří se bili za lidská práva a svobody a řekl jsem si, to sice vypadá jako náročná práce, ale člověk se v ní necítí sám. Je to riskantní práce, ale není to sobecká a bezvýznamná práce,“ uvedl Obama poté, co manželé promluvili o tom, jak jim právě studia pomohla získat nový pohled na politické dění ovlivňující život v jejich komunitách.

Michelle pro změnu promluvila o tom, jak se její dětství později primítlo do její kariéry: ,,Škola vám neodhalí celý svět, škola vám ukáže cestu ke kariéře. Nakonec jsem ale pochopila to, co ty. Pracovala jsem v prestižní advokátní firmě se skvělým příjmem, ale cítila jsem se sama, daleko od sousedství, kde jsem vyrostla. Moje práce neměla širší význam, byla důležitá jen pro mě.“

Oba manželé se tak během studií i později po nich začali věnovat komunitní práci. Obama na příklad vypomáhal s volební registrací, Michelle se podílela na založení a vedení neziskové organizace Public Allies Chicago, která zapojuje mladé lidi do vůdčích činností v rámci veřejné správy. Michelle ale zároveň vyjádřila své obavy ohledně postoje mladých lidí k politice.

V této souvislosti zmínila především zažitý trend mezi mladými lidmi, kdy politické dění přecházejí, přičemž zpochybňují i význam voleb. ,,Slyší to kolem sebe každý den, jak vláda nefunguje a tak berou práci, kterou předchozí vlády odvedly, jako samozřejmost. Zčásti vlastně stále žijeme v době, kterou vytvořily generace před námi,“ dodal Obama.

Kromě sociálních nepokojů a politiky se Obamovi rozpovídali i o svém manželství a rodině. Manželé na příklad popisují svá rozdílná zázemí, stejně tak vtipkují i o společném trávení karantény. ,,Jako většina Američanů jsme spolu během karantény strávili hodně času,“ řekla Michelle. ,,Nezdá se, že bys z toho byla příliš nadšená,“ zavtipkoval Obama.

V dalších epizodách hodlá Michelle vyzpovídat členy její rodiny, přátele, stejně tak bývalou poradkyni Baracka Obamy Valerie Jarrettovou nebo doktorku Sharon Malonovou, manželku bývalého amerického ministra spravedlnosti Erica Holdera. Témata se budou dotýkat přátelství, rodinných vztahů, ženského zdraví nebo umění mentoringu. Celý díl si můžete poslechnout zde.