New York kvůli koronaviru opět uzavře restaurace

New York je jedním ze světových kulinářských center a tamní restauratéři museli svoje podniky zavřít již při jarní fázi epidemie, která město zasáhla z celých Spojených států nejsilněji. "Je to bolestivé. Tolik restaurací se potýká s problémy. Nemůžeme ale dovolit, aby se virus v našem městě znovu prosadil," poznamenal starosta New Yorku Bill de Blasio, který Cuomovo nařízení podporuje.

S krokem však nesouhlasí provozovatelé restaurací, kteří varují před nutností propouštět zaměstnance v období před vánočními svátky a v situaci, kdy Kongres stále ještě neschválil další pomocný balík pro Američany zasažené koronavirovými restrikcemi.

Restaurace budou moci stále připravovat jídla s sebou nebo k venkovní konzumaci, do New Yorku však již přichází zimní počasí a posezení u stolečků na chodnících tak zřejmě příliš mnoho zákazníků nepřiláká.

New York rovněž otevře naproti své radnici speciální centrum, které bude koordinovat distribuci vakcíny. Největší pozornost se přitom podle de Blasia bude věnovat 27 nejhůře zasaženým čtvrtím, v nichž žijí především příslušníci etnických menšin. Do města by mělo v týdnu před vánocemi Vánocemi přijít asi 350.000 dávek vakcíny společnosti Moderna, které doplní 170.000 dávek očkovací látky firmy Pfizer, jež by měl New York obdržet již o tomto víkendu.

Ani jedna z látek zatím nezískala povolení k nasazení v populaci od amerických regulačních úřadů, u vakcíny Pfizeru by však rozhodnutí mělo padnout velmi brzy.

Šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Stephen Hahn přitom čelí rostoucímu tlaku z Bílého domu, aby povolení udělil co nejrychleji. "Vypusťte ty zatracené vakcíny ven hned teď, doktore Hahne. Přestaňte hrát hry a začněte zachraňovat životy," napsal dnes na twitteru Trump. Agentura Reuters následně informovala, že personální šéf Bílého domu Mark Meadows v telefonátu Hahnovi hrozil tím, že pokud FDA neschválí očkovací látku Pfizeru do konce dnešního dne, má se Hahn chystat na rezignaci.

V USA přitom stále přetrvává značná nedůvěra vůči novým očkovacím látkám, jež byly vyvinuty a otestovány v rekordně krátkém čase. Řada respondentů při průzkumech veřejného mínění uvedla, že se bojí mimo jiné toho, že úřady povolí očkování ne zcela prověřenou látkou kvůli politickému tlaku na co nejrychlejší postup.

Trump se snaží vývoj vakcíny a její rychlé nasazení prezentovat jako jeden ze svých hlavních úspěchů v boji s koronavirem. Dlouhodobě totiž čelí silné kritice opozice i expertů, že šíření viru podceňuje, a že nedostatečná reakce jeho vlády učinila USA zemí s nejvyšším celkovým počtem infekcí i zemřelých na světě.