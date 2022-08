Při střelbách v Detroitu a Houstonu zemřelo šest lidí

Mezi zastřelenými v Detroitu jsou dvě ženy ve věku zhruba čtyřicet let a jeden muž ve věku 28 let. Postřelen byl také jeden starší muž, který zrovna venčil psa. Oběti podle policie neměly nic společného až na to, že narazily na střelce, který se v detroitských ulicích pohyboval přes dvě hodiny, než ho policie zadržela.

Šéf detroitské policie James White uvedl, že podle poznatků vyšetřovatelů za útoky stojí jeden muž. Další podrobnosti ale White o podezřelém neposkytl.

Tři lidé zemřeli a dva byli zraněni v neděli ráno při střelbě v rezidenčním domě v texaském Houstonu. Na místo jako první dorazili hasiči, kteří se ale museli stáhnout, protože útočník stále střílel. Zhruba čtyřicetiletého muže oblečeného v černém pak zastřelil příslušník policie. Útočník v domě dlouho bydlel, ale nedávno dostal výpověď z nájmu. "To se mohlo stát bodem zlomu," řekl šéf místní policie Troy Finner.