Prokuratura v USA obvinila dva muže z vraždy člena kapely Run-DMC

Informovala o tom agentura Reuters, podle níž je Mizellova vražda jedním z nejznámějších dosud nevyřešených případů rapového světa.

Jam Master Jay byl zastřelen v roce 2002 ve svých 37 letech ve studiu v newyorské čtvrti Queens. Podle prokurátora Setha DuCharmeho jej pachatelé chladnokrevně zavraždili kvůli incidentu spojenému s prodejem drog.

