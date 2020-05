Pentagon mezitím oznámil, že vojenské jednotky jsou v pohotovosti a jsou připraveny do čtyř hodin k nasazení, pokud o to americký stát Minnesota požádá. Guvernér státu Minnesota Tim Walz již plně mobilizoval národní gardu a uvedl, že zvažuje nabídku ministerstva obrany USA na vyslání vojenské policie.

"Liberální guvernéři a starostové musí jednat mnohem tvrději, nebo federální vláda zasáhne a udělá, co je třeba včetně využití neomezené moci naší armády a velkého zatýkání," uvedl Trump.

Crossing State lines to incite violence is a FEDERAL CRIME! Liberal Governors and Mayors must get MUCH tougher or the Federal Government will step in and do what has to be done, and that includes using the unlimited power of our Military and many arrests. Thank you!