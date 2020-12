Trump vetoval zákon o obranném rozpočtu, může být přehlasován

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová podle agentury Reuters sdělila, že dolní komora se k vetu vysloví v pondělí 28. prosince.

Návrh předpokládá zvýšení platů amerických vojáků o tři procenta. Mimo jiné rovněž počítá s vynaložením prostředků ve výši 740 miliard dolarů (16 bilionů korun) na vojenské programy.

Trump podle AP už dlouho před svým vetem uvedl řadu důvodů, proč se proti zákonu hodlá postavit. Požadoval, aby do něj zákonodárci zahrnuli omezení týkající se společností vlastnících sociální sítě, které jsou podle něj proti němu zaujaté. Dále se mu nelíbí potenciální přejmenování vojenských základen, které nesou jména vůdců Konfederace jako Fort Benning a Fort Hood. Bez upřesnění také tvrdí, že zákon bude vyhovovat zejména Číně.

Ve své zprávě adresované Sněmovně reprezentantů tyto námitky zopakoval a uvedl, že normativní akt "selhává v tom, že nezahrnuje klíčová opatření týkající se národní bezpečnosti, předvídá kroky, které nerespektují americké veterány a americkou vojenskou historii, a také protiřečí snaze jeho administrativy, aby USA, jejich bezpečnost a zahraniční politika byly na prvním místě". Trump návrh NDAA rovněž nazval "dárkem pro Čínu a Rusko".

Trumpovo tvrzení, že ze zákona bude mít největší prospěch Čína, odmítl demokratický senátor Jack Reed, přičemž poukázal na to, že šéf Bílého domu svá vysvětlení několikrát změnil. "Prezident Trump očividně návrh nečetl a nerozumí mu. V návrhu je několik opatření obou stran, která jsou vůči Číně přísnější, než kdy byla Trumpova administrativa," zdůraznil senátor.

I’m devoted to the dedicated men & women of the U.S. Armed Forces who bravely defend our nation & the Constitution. Sad that Pres Trump seems more devoted to divisive symbols of the Confederacy than to U.S. troops. Congress must prioritize nat'l defense & override Trump’s veto.